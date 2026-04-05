駛入車道被擋！高雄駕駛跨雙黃線攔公車 網曝最慘可罰3.6萬並吊牌

高市一名男子前晚駕休旅車行經大昌二路與建工路口，疑公車駛入車道被阻擋，竟逆向跨雙黃線超車，停公車前攔車，並下車和公車司機理論，過程被目擊者PO網，有網友曝駕駛最慘狀況可罰3.6萬並吊扣牌照、參加講習，法規見解被警認證。

網路社群Threads有高雄網友貼文陳述看到公車被一輛休旅車阻擋前進的過程，原PO指，當時一開始聽到喇叭長鳴，轉頭看到公車駛入車道，攔車車主似乎被阻擋，逆向跨越雙黃線超車，到前面攔公車，最後公車司機和他比讚。

原PO附上影片，只見男子將休旅車停在路口的斑馬線上，擋在公車前，上前和公車司機當街理論，不顧過往人車安危。公車司機淡定，還和原PO比讚。

有網友見公車被阻擋影片，鼓勵公車司機可先依違反道路交通管理條例第43條，檢舉駕駛「驟然停車」，指駕駛人非遇突發狀況，在行駛途中任意突然減速、煞車或在車道中暫停，屬於危險駕駛行為，可處6000元至3萬6000元罰鍰、吊扣牌照，並須參加道路交通安全講習。

另有網友指，駕駛還可能涉及強制及恐嚇罪行為；有網友則曝「駕駛停在斑馬線的位置有科技執法」。

轄區三民二警分局指出，該起行車糾紛尚未接獲相關報案，警方指影像中的休旅車駕駛在行駛中非遇突發狀況於車道中暫停，違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款，將依事證進行舉發。另汽車駕駛涉犯刑法公共危險及強制罪，將依法通知雙方到案釐清案情。

高市一名男子前晚駕休旅車行經大昌二路與建工路口，疑公車駛入車道被阻擋，停公車前攔車，下車和司機理論。圖／取自網路社群Threads

高市一名男子前晚駕休旅車行經大昌二路與建工路口，疑公車駛入車道被阻擋，停公車前攔車，下車和司機理論。圖／取自網路社群Threads

高市一名男子前晚駕休旅車行經大昌二路與建工路口，疑公車駛入車道被阻擋，停公車前攔車，下車和司機理論。圖／取自網路社群Threads