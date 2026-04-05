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88歲嬤清明掃墓與家人爭執想做傻事 警、消合力勸阻

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名88歲老婦前天下午清明掃墓時與家人爭執，自認被家人嫌棄，哭著走到石岡區一條圳溝旁想做傻事，路人看到報案，警消到場安撫她並勸阻，通知家人帶她回家。

前天下午1時，台中市石岡區國中巷與電火圳步道交叉口出現驚險畫面，一名路人看到有老婦人情緒激動不斷哭泣，甚至意圖跨越欄杆跳入圳溝，路人打電話通報警消到場。

東勢警分局土牛派出所警員阮怡雅、江偉丞與石岡消防隊獲報後迅速趕抵現場，發現88歲婦人正處於情緒崩潰狀態，員警與消防隊員耐心勸導與安撫，合力將其帶離水邊，為確保安全先行將婦人隨身攜帶的刀具保管起來。

據了解，婦人自喪夫後患有憂鬱傾向，且伴隨高齡失智及術後聽力受損導致溝通障礙。這次清明連假期間，婦人因掃墓與家人產生不快，自覺遭嫌棄，獨自走到電火圳且要求家人不准跟著。

家屬對警方及消防員及時搶救生命很感謝。東勢警分局表示，台灣社會已邁入高齡化，長者照護不僅止於生活起居與醫療，心理健康與身心狀況同樣不容忽視。家屬應多加留意家中長輩的情緒變化，並善用政府長照資源，以減輕照護負擔，進而提升高齡長者的生活品質。

東勢分局呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，盡快至相關醫療機構或撥打生命線1995求助、自殺防治諮詢安心專線：0800-788995、張老師專線：1980尋求協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市石岡區國中巷與電火圳步道交叉口前天下午發生驚險案件，警消到場安撫一名88歲婦人。圖／警方提供
台中市石岡區國中巷與電火圳步道交叉口前天下午發生驚險案件，警消到場安撫一名88歲婦人。圖／警方提供

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