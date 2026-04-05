付1個月房租就神隱 淡水女租客搧討租人巴掌 警壓制發現她是通緝犯

新北市42歲陳女去年12月在淡水區1處社區大樓租屋，但卻僅繳了該月房租。負責代管的林男多次聯繫不上，前天凌晨到場與陳女協商，不料陳女情緒失控衝上前對揮林男耳光。淡水警當場將陳女壓制，發現陳女竟是詐欺通緝犯，詢後依法送辦。

據了解，因詐欺罪嫌遭通緝的陳姓女子，去年（2025年）12月在這處社區大樓租屋，每月租金2萬3千元。但陳女僅繳該月房租後就此失聯，今年1月至今的租金、水電、管理費均未支付。房東多次聯繫不上，親自上門找人也都無所獲，無奈之餘只好請包租代管公司林姓男子前往處理。

代管公司人員林男至陳女住處等待多日，前天凌晨12時許發現陳女返家，立即上前與陳女協商償還租金事宜，雙方發生口角後林男立即報警。不料陳女竟在警員面前出手搧林男耳光，還衝上前試圖再度攻擊，警員立即制止並將陳女壓制在地實施保護管束，一查發現陳女還是詐欺通緝犯。詢後依法解送歸案。