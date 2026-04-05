徒弟救師父 大樓頂清洗水塔疑被電擊昏迷 學徒CPR並報案

台中市潭子區一處社區大樓3月底發生意外，張姓男子在頂樓清洗水塔時，疑似誤觸電線被電擊後倒地昏迷、失去意識，現場學徒立即施作CPR並報警，警方與救護人員迅速到場處置，男子恢復意識後送台中慈濟醫院檢查。

大雅警分局表示，事發地點位於大樓高處，周邊防護設施較不足，增加救援難度。頭家派出所警員黃賀瑜、劉皇均趕抵現場，協助救護人員將傷者安全移至地面，並配合後送醫院治療。

據了解，54歲張姓男子疑被電擊後昏迷，18歲游姓學徒目睹意外發生後，冷靜應變，立即施作心肺復甦術並通報警消，成功爭取寶貴救援時間。

警方表示，游姓學徒雖非專業醫護人員，仍能於緊急時刻正確應對，協助延續生命，值得肯定。大雅警分局呼籲，民眾從事高處及用電相關作業時，務必加強安全防護措施，並可多加參與CPR及AED訓練，以提升緊急應變能力，共同營造安全生活環境。