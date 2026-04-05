聽新聞
0:00 / 0:00
徒弟救師父 大樓頂清洗水塔疑被電擊昏迷 學徒CPR並報案
台中市潭子區一處社區大樓3月底發生意外，張姓男子在頂樓清洗水塔時，疑似誤觸電線被電擊後倒地昏迷、失去意識，現場學徒立即施作CPR並報警，警方與救護人員迅速到場處置，男子恢復意識後送台中慈濟醫院檢查。
大雅警分局表示，事發地點位於大樓高處，周邊防護設施較不足，增加救援難度。頭家派出所警員黃賀瑜、劉皇均趕抵現場，協助救護人員將傷者安全移至地面，並配合後送醫院治療。
據了解，54歲張姓男子疑被電擊後昏迷，18歲游姓學徒目睹意外發生後，冷靜應變，立即施作心肺復甦術並通報警消，成功爭取寶貴救援時間。
警方表示，游姓學徒雖非專業醫護人員，仍能於緊急時刻正確應對，協助延續生命，值得肯定。大雅警分局呼籲，民眾從事高處及用電相關作業時，務必加強安全防護措施，並可多加參與CPR及AED訓練，以提升緊急應變能力，共同營造安全生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。