影／計程車左切撞北市公車 他下車處理突失去意識…裝葉克膜救命

台北市松山區昨天晚上9點多發生公車擦撞事故，一輛正在行駛中的指南客運9069路公車，行經八德路四段與基隆路一段路口時，跟一輛突然變換車道的計程車發生碰撞，雙方靠邊處理時，公車駕駛在馬路邊突然失去意識倒地，運將嚇得報警，救護人員趕抵協助送醫，經裝葉克膜恢復心跳，持續在院觀察。

據了解，公車司機廖男（55歲）是在直行八德路四段時，跟一輛變換車道、突然左切的計程車發生小擦撞，廖男和運將陳姓男子（25歲）認定車禍下車處理，沒想到廖男疑因身體狀況不好，突然在八德路四段389巷口暈倒，心因性休克、失去意識。

警方表示，計程車左前車頭有擦痕，運將陳男未受傷，公車右前車頭刮擦痕，司機廖男被送往北醫急救，緊急裝葉克膜，目前已恢復呼吸心跳，由家屬在院照顧，詳細事發原因和肇事責任待後續釐清。