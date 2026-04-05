聽新聞
0:00 / 0:00
大雨滂沱…高雄男駕車載妻倒車誤入輕軌專用道卡住 網酸：三寶日常
網路社群Threads有網友以「阿姨，輕軌在後面等你了啦」為題PO文，附上的影片只見一輛白色Toyota轎車後輪卡在輕軌軌道無法動彈，由於天空正下大雨，車旁的警方和高捷人員撐傘、穿雨衣正協助駕駛試圖脫困。
有網友回應酸駕駛「高雄三寶日常」；有網友質疑「為什麼老是有人開上去」；原PO則研判「今天下雨視線更差，打開窗戶嚇死」，有網友回應「他是倒車倒上去欸，跟視線沒關係，是技術很爛」。
高雄捷警隊指出，事故發生在4月4日晚9時許，經警方了解當時吳姓男子（61歲）駕車搭載妻子沿大順路由北往南方向行駛時，自稱因夜間視線不佳，於大順和大豐二路行穿道時誤認輕軌動線為一般車道，故闖入輕軌行經專用路權區域因此受困。
吳男轎車當時並未與輕軌列車發生碰撞，因受困待拖吊，致列車暫時無法行駛，警方在場協助現場安全維護，並配合相關單位進行排除，以維護道路行車安全。
警方指出，吳男駕車誤闖軌道，行為已違反大眾捷運法第50條第1項第3款，將依法掣單告發。另涉嫌刑法妨害舟車行駛安全罪部分，由轄區三民第二分局查處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。