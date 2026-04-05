大雨滂沱…高雄男駕車載妻倒車誤入輕軌專用道卡住 網酸：三寶日常

網路社群Threads有網友以「阿姨，輕軌在後面等你了啦」為題PO文，附上的影片只見一輛白色Toyota轎車後輪卡在輕軌軌道無法動彈，由於天空正下大雨，車旁的警方和高捷人員撐傘、穿雨衣正協助駕駛試圖脫困。

有網友回應酸駕駛「高雄三寶日常」；有網友質疑「為什麼老是有人開上去」；原PO則研判「今天下雨視線更差，打開窗戶嚇死」，有網友回應「他是倒車倒上去欸，跟視線沒關係，是技術很爛」。

高雄捷警隊指出，事故發生在4月4日晚9時許，經警方了解當時吳姓男子（61歲）駕車搭載妻子沿大順路由北往南方向行駛時，自稱因夜間視線不佳，於大順和大豐二路行穿道時誤認輕軌動線為一般車道，故闖入輕軌行經專用路權區域因此受困。

吳男轎車當時並未與輕軌列車發生碰撞，因受困待拖吊，致列車暫時無法行駛，警方在場協助現場安全維護，並配合相關單位進行排除，以維護道路行車安全。