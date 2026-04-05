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烏龍…桃園車站傳「行人闖軌」 台鐵南北列車一度延誤大亂

聯合報／ 記者陳恩惠陳俊智／桃園即時報導

台鐵桃園站今晚驚傳行人闖入軌道的「死傷」事故，導致南北雙向列車受阻大延誤，鐵路警察局台北分局桃園分駐所獲報，立刻趕赴現場冒著大雨沿著鐵道搜查，最終確認並無死傷事故，證實虛驚一場，目前鐵警正在調閱監視器釐清報案細節。

清明連假期間，台鐵桃園站於今晚9時33分許傳出突發狀況；根據台鐵通報，桃園站第2月台疑似有民眾不顧安危侵入軌道線路，站方隨即啟動應變機制，並透過中壢站等沿線廣播，告知旅客因「桃園站行人侵入路線」影響，南下與北上列車均有延誤，請旅客見諒；由於事發突然，正值連假收假前夕，突如其來的事故廣播引發候車旅客恐慌，不少人擔心發生嚴重死傷事故，紛紛詢問轉乘事宜。

鐵警局台北分局桃園分駐所接獲報案後，第一時間派員趕赴現場，配合站方進行路線封鎖與巡查，多名警員跳下月台巡視軌道區域，範圍涵蓋桃園站周邊熱點，經過約20分鐘的全面清查，確認軌道及路基處均未發現任何人員受傷或侵入跡象；桃園分駐所表示，經初步瞭解，現場並無死傷事故發生，並於9時55分左右解除管制，恢復列車正常行駛。

根據台鐵內部傳出的通報指出，155次自強號今晚９時31分晚1分到桃園站，於９時33晚1分開車後，司機員隨即呼叫車站，表示看到第2月台有旅客跳下軌道並在東正線上往南跑，為維護安全，155次隨即停車，經通知路警到場查看後回報已看不到那名旅客，延遲至９時46分開車。

針對這起突發的「軌道人影」事件，鐵警不敢大意，後續將持續調閱桃園站區監視器畫面，並調取該時段行經列車的車頭影像，以確認是否真有民眾誤闖後自行離去，或是屬於報案誤解。

鐵警與台鐵強調，鐵路軌道嚴禁擅自侵入，若因個人行為導致列車延誤，不僅觸犯鐵路法，更可能涉及刑法公共危險罪；同時呼籲旅客在月台候車時應站在黃色安全線後方，共同維護行車安全。

鐵警局台北分局桃園分駐所接獲報案後，第一時間派員趕赴現場，配合站方進行路線封鎖與巡查。圖／鐵警局台北分局提供
鐵警局台北分局桃園分駐所接獲報案後，第一時間派員趕赴現場，配合站方進行路線封鎖與巡查。圖／鐵警局台北分局提供

鐵警局台北分局桃園分駐所接獲報案後，第一時間派員趕赴現場，配合站方進行路線封鎖與巡查。圖／鐵警局台北分局提供
鐵警局台北分局桃園分駐所接獲報案後，第一時間派員趕赴現場，配合站方進行路線封鎖與巡查。圖／鐵警局台北分局提供

台鐵桃園車站今晚驚傳行人闖軌的死傷事故，司機員進站發現有旅客跳下軌道，造成列車南北大誤點，所幸只是虛驚一場。圖／取自內壢大小事社群
台鐵桃園車站今晚驚傳行人闖軌的死傷事故，司機員進站發現有旅客跳下軌道，造成列車南北大誤點，所幸只是虛驚一場。圖／取自內壢大小事社群

鐵警局台北分局桃園分駐所員警配合站方進行路線封鎖與巡查，所幸只是烏龍一場。圖／鐵警局台北分局提供
鐵警局台北分局桃園分駐所員警配合站方進行路線封鎖與巡查，所幸只是烏龍一場。圖／鐵警局台北分局提供

鐵警局台北分局桃園分駐所員警配合站方進行路線封鎖與巡查，所幸只是烏龍一場。圖／鐵警局台北分局提供
鐵警局台北分局桃園分駐所員警配合站方進行路線封鎖與巡查，所幸只是烏龍一場。圖／鐵警局台北分局提供

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