影／蘇花新澳隧道驚傳火燒車！工程車引擎過熱爆火光 駕駛跳車逃命

蘇花公路新澳隧道今天上午發生火燒車意外，一輛台電工程車北上行經台9線117公里，引擎突然竄出濃煙烈焰。由於隧道內密閉空間，陷入漆黑窒息危險，所幸駕駛火速跳車報案，搶救時因封閉車道，造成車流回堵，一度以單線雙向行駛。

宜蘭縣消防局約9時許獲報，馬上調遣南澳、蘇澳、觀音、馬賽等多個分隊趕往馳援。當救災車輛抵達時，隧道內充滿刺鼻煙霧，消防隊員在視線極差的環境下進入隧道滅火，9時17分控制火勢。

受到台電工程車事故影響，北上隧道因濃煙與事故車輛橫陳被迫全面封閉，公路單位緊急啟動應變機制，採取「南下隧道單線雙向輪放」管制，車陣回堵數公里，用路人困在隧道口。

目前火燒毀損的工程車已由吊車拖離，公路單位提醒，雖然現場已逐步恢復通行，詳細起火原因仍待進一步鑑識，呼籲用路人行經隧道前務必檢查車況。

蘇花公路新澳隧道驚傳火燒車，一輛台電工程車北上行經台9線117公里，引擎突然竄出濃煙烈焰。由於隧道內密閉空間，讓人窒息，所幸駕駛火速跳車報案，搶救時因封閉車道，造成車流回堵。圖／消防局提供

蘇花公路新澳隧道驚傳火燒車，一輛台電工程車北上行經台9線117公里，引擎突然竄出濃煙烈焰。由於隧道內密閉空間，讓人窒息，所幸駕駛火速跳車報案，搶救時因封閉車道，造成車流回堵。圖／消防局提供

蘇花公路新澳隧道驚傳火燒車，一輛台電工程車北上行經台9線117公里，引擎突然竄出濃煙烈焰。由於隧道內密閉空間，讓人窒息，所幸駕駛火速跳車報案，搶救時因封閉車道，造成車流回堵。圖／消防局提供

蘇花公路新澳隧道驚傳火燒車，一輛台電工程車北上行經台9線117公里，引擎突然竄出濃煙烈焰。由於隧道內密閉空間，讓人窒息，所幸駕駛火速跳車報案，搶救時因封閉車道，造成車流回堵。圖／消防局提供