聽新聞
0:00 / 0:00
影／開車遇「無人機車」衝出還蛇行 原來是車禍人落地機車繼續跑
新北市五股區昨天有汽車行經四維路高速公路涵洞時，眼前忽然衝出1輛沒有騎士的機車，嚇一跳形容「突然發射無人機車導彈」。原來是發生車禍，1個76歲老翁騎機車被撞，人摔倒車沒倒，2輪持續滾動向前滑行如同自動駕駛。
民眾昨天上午8時31分開車穿越高速公路涵洞之後，前方路口突然有1輛無人騎乘的機車由右至左搖搖晃晃蛇行，橫越2線車道至路中央倒下。由於右前方有公車阻擋視線，後來才發現外側路肩發生車禍。
據了解，24歲蔡姓男子騎機車沿四維路往疏洪道方向綠燈直行，進入涵洞時加速衝進左側行駛中公車和右側水泥護欄之間狹窄縫隙，疑似意圖穿越超車，準備出涵洞的時候，猛烈追撞前方由陳姓老翁騎乘緩行的機車。
老翁被猛然追撞，雙腳揚起重重向後摔落，機車卻沒倒而短暫向前滑行猶如自動駕駛。救護車獲報趕抵，老翁初步看起來僅四肢擦挫傷，但年紀那麼大還是很危險，送往新北市立三重醫院急診檢查。
警方懷疑蔡姓男子騎車快速進出隧道，因光線強弱瞬間連續轉變，「黑洞效應」導致眼睛短暫失明和眩光看不清楚釀成追撞事故，雙方酒測值0，詳細肇因與肇責待進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。