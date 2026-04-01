影／開車遇「無人機車」衝出還蛇行 原來是車禍人落地機車繼續跑

新北市五股區昨天有汽車行經四維路高速公路涵洞時，眼前忽然衝出1輛沒有騎士的機車，嚇一跳形容「突然發射無人機車導彈」。原來是發生車禍，1個76歲老翁騎機車被撞，人摔倒車沒倒，2輪持續滾動向前滑行如同自動駕駛。

民眾昨天上午8時31分開車穿越高速公路涵洞之後，前方路口突然有1輛無人騎乘的機車由右至左搖搖晃晃蛇行，橫越2線車道至路中央倒下。由於右前方有公車阻擋視線，後來才發現外側路肩發生車禍。

據了解，24歲蔡姓男子騎機車沿四維路往疏洪道方向綠燈直行，進入涵洞時加速衝進左側行駛中公車和右側水泥護欄之間狹窄縫隙，疑似意圖穿越超車，準備出涵洞的時候，猛烈追撞前方由陳姓老翁騎乘緩行的機車。

老翁被猛然追撞，雙腳揚起重重向後摔落，機車卻沒倒而短暫向前滑行猶如自動駕駛。救護車獲報趕抵，老翁初步看起來僅四肢擦挫傷，但年紀那麼大還是很危險，送往新北市立三重醫院急診檢查。

警方懷疑蔡姓男子騎車快速進出隧道，因光線強弱瞬間連續轉變，「黑洞效應」導致眼睛短暫失明和眩光看不清楚釀成追撞事故，雙方酒測值0，詳細肇因與肇責待進一步調查釐清。

新北市五股區昨天有汽車行經四維路高速公路涵洞時，眼前忽然衝出1輛沒有騎士的機車，嚇一跳形容「突然發射無人機車導彈」。原來是發生車禍，1個76歲老翁騎機車被撞，人摔倒車沒倒繼續向前滑行。記者林昭彰／翻攝

76歲老翁昨天騎機車在五股四維路國道涵洞前被猛然追撞，雙腳揚起重重向後摔落，由救護車送醫急診。記者林昭彰／翻攝