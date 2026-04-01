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台南婦買人氣便當趁員工裝飯裝菜...迅速摸走雞肝胗心 警帶回已吃下肚
台南市安平區一間主打雞肉料理的便當店，昨天清點小菜時發現一包雞肝跟一包胗心不翼而飛，調閱監視器發現是53歲王姓婦人到店內買便當，趁員工在作業時，迅速將兩包小菜放進包包內；王婦付了便當錢卻摸走小菜，店家報警，警方迅速查出身分，依竊盜罪函送法辦。
據了解，該間安平區郡平路的便當店是人氣排隊店家，主打一隻雞只能做出5個雞肉便當，王姓婦人昨天上午10時許就前往買雞肉便當；但王婦見員工在前方幫她作業裝飯、裝菜，她卻趁員工不及注意之際，瞬間摸走台子上的雞肝與胗心各一包（價值約100元）。
王婦行竊後，若無其事的走到結帳區，付錢拿走便當，大方離去，犯案過程全遭監視器拍下；為王婦作業的員工雖然沒有看到，但因聽到有塑膠袋聲音，覺得奇怪，在她離開後問清點台子上小菜數量，發現有兩包不見，一調監視器就看到是被王婦摸走。
店家不滿用心滷製的小菜遭人行竊，並認為不能姑息小偷，向轄區第四警分局報案；警方調閱案發地及周邊監視器，循線查出王婦身分，將她通知到案。王婦見罪證明確，難以狡辯，承認行竊，均已經吃下肚，並向店家道歉，詢問後依竊盜罪函送台南地檢署偵辦。
網友minwen.liao將王婦行竊過程的監視器影片放上threads社群媒體，網友紛紛留言這一定不是初犯、偷到這麼自然，這應該不是這大媽的第一次、還好有監視器⋯監視器一定要裝好裝滿、老闆在前面還敢偷，有夠囂張的小偷、台南是不是只有食物會被偷等。
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