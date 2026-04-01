高雄周歲童高燒抽搐…母攔警求救 特警逆向開道救命

高雄市保安警察大隊員警昨天巡邏時遇攔車求助；這名婦人說車上小孩發高燒、全身抽搐，神情焦慮，請求警方開道。員警立即鳴警報開道，距醫院10分鐘的車程，3分鐘抵達，讓幼童順利就醫，也令婦人頻頻道謝。

昨天下午4時許，保大特勤中隊員警巡邏路過高雄市鼓山區河西一路與厚生路口，遇到高姓婦人（36歲）攔車求助，說剛滿周歲的小孩發高燒、全身抽搐，請求幫忙開道。

員警見幼兒抽搐，情況相當危急，婦人十分緊張，帶班小隊長張志聖見狀，研判幼童可能有生命危險，又逢下班尖峰時段，不能延誤就醫時機，立即決定由警車開啟警示燈與警笛在前方引導，緊急逆向開道，全力協助送醫。

原本需10分鐘的車程，在警方全程開道下，僅花約3分鐘便抵達高雄市立聯合醫院急診室。急診醫護人員表示，幼童送醫時狀況相當不穩定，所幸及時送達，經急救後已恢復意識，目前已無生命危險。

家屬對警方在關鍵時刻即時伸出援手深表感謝。警方表示，除了維護治安與交通秩序外，守護民眾生命安全更是警察的重要職責，能在緊急時刻協助民眾順利就醫，也讓員警感到十分欣慰。

高雄市保大員警昨急為婦人開道，順利讓周歲幼兒在3分鐘抵達醫院就醫。記者林保光／翻攝