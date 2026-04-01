天才搬運法？中市騎士把帶輪置物架拖曳行駛 兩個大玻璃盤直接砸毀路上

台中市大里區昨天有一輛機車竟把一個帶輪的置物架拖曳在後行駛，而且置物架上還擺了兩個大型玻璃盤，一路由德芳南路往立元一橋方向行駛。有市民從後拍得其行駛情況，並發現玻璃盤果然掉落並發出巨大的破裂聲，全程並貼上網路。

轄區霧峰警分局今晨說，未依規定附載物品涉交通違規，已依法通知當事人到案說明並開罰。對於這樣離譜的情形，許多網友留言「那種輪子撐不住長時間高速滾動，這下好了，只能打掃了」、「爽！」

霧峰警分局說，該情況已違反道路交通管理處罰條例第31條第5項「機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新台幣三百元以上六百元以下罰鍰。」因此呼籲民眾，駕駛車輛附載物品應依照相關法規始得上路，以維護其他用路人安全。