聽新聞
0:00 / 0:00
外送員遭混凝土車輾成兩截慘死…新影片曝摔車前「曾比手勢？」 警方這樣說
桃園市中壢區環中東昨日下發生外送員被預拌混泥土車輾壓成兩截恐怖車禍，網路傳出不同角度的監視器畫面，引來有些網友質疑外送員朝混凝土車比手勢，結果摔車。警方今天表示，交通事故原因還在釐清中。
據指出，不同角度的畫面都顯示外送員有減速靠邊停車的動作，不確定是不是身體不適，還是要處理事情，外送員右手舉起來疑似要把車停好，不明原因人和車往左邊倒，此時後方的混泥土車往左偏閃，但是仍來不及，衝向外送員和機車輾過人車，混泥土車離開畫面的時候連外送員和摩托車也不在畫面，一起被拖走，事故原因還要有檢警釐清。
警方研判46歲李姓外送員行經該路段時，因不明原因倒地自摔，遭後方水泥預拌車輾過，導致身體斷成2截喪命。對於網路流傳另一角度的監視器畫面，46歲的李姓外送員倒地前舉起右手，對網友質疑比手勢，警方表示目前沒有這一方面的訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。