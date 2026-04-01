知名觀景台途中傳憾事…台北中山區男子陳屍樹上 警初步排除外力

圖為救護車示意圖。圖／資料照 台北市中山區今天清晨驚傳死亡案，位於圓通巖往知名景點「老地方觀機平台」的路上，有民眾發現一名男子「掛在樹上」，警、消獲報趕抵現場，確認男子已明顯死亡，轄區警方初步勘驗排除外力。

台北市消防局今天清晨6點多接獲報案，稱中山區圓通巖往老地方觀機平台（圓山有樂町）附近，一名年約50歲的男子在樹上自縊，救護人員救下後，發現男子身體已出現屍僵，確認明顯死亡，未送醫，轄區警方接手處理，後續將報請檢察官相驗釐清死因。