婦人心臟不適突昏倒街頭…警開巡邏車5分鐘火速抵醫院 成功救回一命

一名婦人日前因心臟不適突然昏倒台中豐原街頭，巡邏員警接獲附近民眾求助後，迅速趕抵現場發現，婦人已出現身體僵硬、意識不清，當機立斷以警車代替救護車，5分鐘內開抵醫院將婦人載送到急診室，成功協助救回婦人。

豐原警分局豐原派出所巡佐劉獻成、警員葉家宗上月28日晚上6時50分，巡邏行經豐原區新生北路與三民路口時，突然有民眾神情慌張地衝上前求助，指豐原區三民路一處店家前有人昏倒。員警趕赴現場發現，54歲陳姓婦人疑似心臟疾病發作，已出現身體僵硬、意識不清情形，現場情勢危急。

員警憑藉經驗迅速研判，認為若等待救護車恐延誤救治時機，當場決定以巡邏車載送，並與陳婦女兒及在場民眾合力將其抬上車，隨即開啟警示燈及警鳴器，一路疾駛前往衛生福利部豐原醫院，不到5分鐘即抵達醫院急診室。

短短數分鐘成為搶救關鍵時刻，在警方護送下，陳婦順利送抵醫院急診室，經醫護人員接手搶救後恢復意識，順利度過險境。家屬對員警臨機應變、積極協助深表感謝。

豐原派出所長黃登貴表示，此次緊急救援行動展現第一線員警的專業判斷與果敢作為，在關鍵時刻挺身而出、與時間賽跑，成功守護民眾生命安全。

豐原區一名婦人因心臟不適突然昏倒街頭，員警開巡邏車載她到醫院救回。圖／警方提供