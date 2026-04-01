快訊

擎羊星報到！「四大生肖」當心衝動破財、冷靜才能找到方向

上次花7年才退完…川普1660億美元關稅退款要來了 新系統審查恐花45天

是戰是和？白宮發言人：川普將就伊朗局勢發表全國談話

婦人心臟不適突昏倒街頭…警開巡邏車5分鐘火速抵醫院 成功救回一命

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名婦人日前因心臟不適突然昏倒台中豐原街頭，巡邏員警接獲附近民眾求助後，迅速趕抵現場發現，婦人已出現身體僵硬、意識不清，當機立斷以警車代替救護車，5分鐘內開抵醫院將婦人載送到急診室，成功協助救回婦人。

豐原警分局豐原派出所巡佐劉獻成、警員葉家宗上月28日晚上6時50分，巡邏行經豐原區新生北路與三民路口時，突然有民眾神情慌張地衝上前求助，指豐原區三民路一處店家前有人昏倒。員警趕赴現場發現，54歲陳姓婦人疑似心臟疾病發作，已出現身體僵硬、意識不清情形，現場情勢危急。

員警憑藉經驗迅速研判，認為若等待救護車恐延誤救治時機，當場決定以巡邏車載送，並與陳婦女兒及在場民眾合力將其抬上車，隨即開啟警示燈及警鳴器，一路疾駛前往衛生福利部豐原醫院，不到5分鐘即抵達醫院急診室。

短短數分鐘成為搶救關鍵時刻，在警方護送下，陳婦順利送抵醫院急診室，經醫護人員接手搶救後恢復意識，順利度過險境。家屬對員警臨機應變、積極協助深表感謝。

豐原派出所長黃登貴表示，此次緊急救援行動展現第一線員警的專業判斷與果敢作為，在關鍵時刻挺身而出、與時間賽跑，成功守護民眾生命安全。

豐原區一名婦人因心臟不適突然昏倒街頭，員警開巡邏車載她到醫院救回。圖／警方提供
豐原區一名婦人因心臟不適突然昏倒街頭，員警開巡邏車載她到醫院救回。圖／警方提供

豐原區一名婦人因心臟不適突然昏倒街頭，員警開巡邏車載她到醫院救回。圖／警方提供
豐原區一名婦人因心臟不適突然昏倒街頭，員警開巡邏車載她到醫院救回。圖／警方提供

延伸閱讀

遇恐怖情人 精神科醫師建議找親友團當參謀

鬼門關前搶人…28歲男趕上班追公車突心梗 醫揪日常1習慣惹禍

影／迷途拉布拉多犬走失街頭 北市警透過晶片找到飼主

花蓮巡邏車撞死婦人 肇責各半 家屬不滿

相關新聞

疑招待鄉親出遊 綠營屏東內埔鄉長初選傳賄

屏東內埔鄉民代表鍾育杰、屏縣府客家事務處前處長李明宗角逐民進黨提名參選內埔鄉長，本月十六日起辦初選，鍾育杰卻遭檢舉涉以旅行團出遊方式賄選，檢方前天指揮搜索，訊後將他聲押禁見，昨天屏東地院裁定以廿萬元交保，民進黨屏縣黨部表示，初選將照常舉行。

婦人心臟不適突昏倒街頭…警開巡邏車5分鐘火速抵醫院 成功救回一命

一名婦人日前因心臟不適突然昏倒台中豐原街頭，巡邏員警接獲附近民眾求助後，迅速趕抵現場發現，婦人已出現身體僵硬、意識不清，當機立斷以警車代替救護車，5分鐘內開抵醫院將婦人載送到急診室，成功協助救回婦人。

高雄內門山火延燒5小時 陸空投水搶救仍延燒中

高雄市內門山區今天午後傳出山林火警，火苗蔓延、濃煙竄升，消防局和空勤總隊動員陸、空滅火，火勢延燒1公頃坡地5小時仍未控制，消防局正滅火當中。

影／野馬變壁虎！車子開上牆卡溝留一整道刮痕 駕駛與女多處傷

一輛綠色的福特野馬昨天行經台14線埔霧公路時，竟連人帶車直接騎上牆面後卡進水溝，事故現場被後方來車拍下PO網，目擊駕駛笑稱「別人是拓海，他是填海」網友熱議直呼「野馬變壁虎」，好奇怎麼開的；警方今表示，肇因待釐清。

淘寶走私活體寵物 高雄海關接連查獲大批爬蟲類動物

近年特殊寵物飼養風氣盛行，不少民眾卻異想天開透過網路購買活體動物，甚至上中國購物網站「淘寶」，關務署高雄關今年1至2月間就接連查獲，總數高達上百隻的活體小動物，其中烏龜類、蛇類就占大宗，不僅違法更威脅台灣本土生態環境，海關呼籲民眾切勿經由海外網購購買動物，以免觸法受罰。

影／驚悚畫面曝光！桃園中壢重大車禍 外送員遭輾斷成兩截慘死

桃園市中壢區環中東路今下午發生驚悚車禍，一名李姓外送員在半路疑似身體不適倒地，後方一輛水泥預拌車反應不及當場輾過，導致李男斷成兩截，現場怵目驚心。救護人員到場時因李男已明顯死亡未送醫，詳細事發經過待調查釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。