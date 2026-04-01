婦人心臟不適突昏倒街頭…警開巡邏車5分鐘火速抵醫院 成功救回一命
一名婦人日前因心臟不適突然昏倒台中豐原街頭，巡邏員警接獲附近民眾求助後，迅速趕抵現場發現，婦人已出現身體僵硬、意識不清，當機立斷以警車代替救護車，5分鐘內開抵醫院將婦人載送到急診室，成功協助救回婦人。
豐原警分局豐原派出所巡佐劉獻成、警員葉家宗上月28日晚上6時50分，巡邏行經豐原區新生北路與三民路口時，突然有民眾神情慌張地衝上前求助，指豐原區三民路一處店家前有人昏倒。員警趕赴現場發現，54歲陳姓婦人疑似心臟疾病發作，已出現身體僵硬、意識不清情形，現場情勢危急。
員警憑藉經驗迅速研判，認為若等待救護車恐延誤救治時機，當場決定以巡邏車載送，並與陳婦女兒及在場民眾合力將其抬上車，隨即開啟警示燈及警鳴器，一路疾駛前往衛生福利部豐原醫院，不到5分鐘即抵達醫院急診室。
短短數分鐘成為搶救關鍵時刻，在警方護送下，陳婦順利送抵醫院急診室，經醫護人員接手搶救後恢復意識，順利度過險境。家屬對員警臨機應變、積極協助深表感謝。
豐原派出所長黃登貴表示，此次緊急救援行動展現第一線員警的專業判斷與果敢作為，在關鍵時刻挺身而出、與時間賽跑，成功守護民眾生命安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。