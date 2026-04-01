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疑招待鄉親出遊 綠營屏東內埔鄉長初選傳賄

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

<a href='/search/tagging/2/民進黨' rel='民進黨' data-rel='/2/111859' class='tag'><strong>民進黨</strong></a>內埔鄉長有意參選人、鄉代鍾育杰涉在黨部初選提名作業，涉以旅行團出遊<a href='/search/tagging/2/賄選' rel='賄選' data-rel='/2/103698' class='tag'><strong>賄選</strong></a>，遭檢方聲押，<a href='/search/tagging/2/屏東' rel='屏東' data-rel='/2/148779' class='tag'><strong>屏東</strong></a>地院昨裁定鍾20萬元交保，限制出境、出海8月。也是南部民進黨初選首例賄選疑雲。記者劉星君／攝影
民進黨內埔鄉長有意參選人、鄉代鍾育杰涉在黨部初選提名作業，涉以旅行團出遊賄選，遭檢方聲押，屏東地院昨裁定鍾20萬元交保，限制出境、出海8月。也是南部民進黨初選首例賄選疑雲。記者劉星君／攝影

屏東內埔鄉民代表鍾育杰、屏縣府客家事務處前處長李明宗角逐民進黨提名參選內埔鄉長，本月十六日起辦初選，鍾育杰卻遭檢舉涉以旅行團出遊方式賄選，檢方前天指揮搜索，訊後將他聲押禁見，昨天屏東地院裁定以廿萬元交保，民進黨屏縣黨部表示，初選將照常舉行。

內埔鄉長鍾慶鎮兩任八年屆滿，鄉長選舉是新局面，民進黨日前決議初選採七成電話民調、三成黨員投票，十六日進行電話民調、十八日黨員投票，預計廿日會公布結果，此也是民進黨年底大選在屏東辦的唯一一場初選，卻成為南部綠營初選首起賄選疑雲。

據了解，內埔鄉民進黨員約一千四百餘人，鍾育杰、李明宗積極爭取支持，檢警調獲報，鍾在初選提名作業時間，疑涉招待鄉親、黨員搭遊覽車出遊到嘉義地區，前天發動搜索並傳喚鍾育杰、旅遊團業者利姓女子及卅多名鄉親，當時鍾育杰正跑行程，接到電話通知隨即中斷，被檢調帶回；檢方另還到民進黨屏東縣黨部比對黨員名單。

檢方訊後依違反公職人員選舉罷免法對有投票資格人行求期約與交付賄賂等情事，對鍾育杰、利女聲押禁見，昨屏東地院開聲押庭，考量偵辦進度、犯案手法等情形，並斟酌比例原則，將鍾育杰以廿萬元、利女十萬元交保，都限制出境、出海八月及限制住居。

鍾育杰昨獲交保後暫無相關回應。民進黨屏東縣黨部主委羅平道說，無罪推定論，初選照常舉行。

屏東 民進黨 綠營 賄選

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