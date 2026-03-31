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影／野馬變壁虎！車子開上牆卡溝留一整道刮痕 駕駛與女多處傷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

一輛綠色的福特野馬昨天行經台14線埔霧公路時，竟連人帶車直接騎上牆面後卡進水溝，事故現場被後方來車拍下PO網，目擊駕駛笑稱「別人是拓海，他是填海」網友熱議直呼「野馬變壁虎」，好奇怎麼開的；警方今表示，肇因待釐清。

臉書社群「爆廢1公社」有民眾PO影片貼文稱「牆壁過彎失敗」，影片中，有人在指揮交通，隨後看到右側牆面上有長長一整道刮痕，一輛綠色福特寶馬竟四輪緊貼牆面卡在路側水溝，令目擊民眾傻眼，駕駛笑稱「別人是拓海，他是填海」。

該影片也引發網友熱議，有人留言驚呼「野馬能上牆」，有人則開玩笑說「野馬變壁虎」、「還是綠色的壁虎」、「控制不住才叫野馬」等，也有人說之前在埔里就常看到這輛綠色野馬，更有不少人好奇是野馬是怎麼開上牆面的。

警方調查，該事故發生在昨下午2時許，25歲黃男駕駛綠色福特野馬，載著19歲范姓女子，沿中山路一段往霧社方向行駛時，行經事故地點時欲超越前方黑色轎車，不料前車剛好要左轉，兩車因此碰撞，造成黃男及范女手腳多處擦挫傷。

埔里警分局今表示，經酒測，雙方駕駛均無酒駕或毒駕情事，也未發現其他違規行為，詳細肇事原因待進一步釐清；同時呼籲，用路人行經路口或變換車道、超車時，務必注意前方車輛動態並保持安全距離，以確保行車安全。

一輛綠色福特野馬行經台14線埔霧公路時，竟連人帶車直接騎上牆面後卡進水溝，引發網路熱議。圖／警方提供
一輛綠色福特野馬行經台14線埔霧公路時，竟連人帶車直接騎上牆面後卡進水溝，引發網路熱議。圖／警方提供

一輛綠色福特野馬行經台14線埔霧公路時，竟連人帶車直接騎上牆面後卡進水溝，引發網路熱議。圖／警方提供
一輛綠色福特野馬行經台14線埔霧公路時，竟連人帶車直接騎上牆面後卡進水溝，引發網路熱議。圖／警方提供

一輛綠色福特野馬行經台14線埔霧公路時，竟連人帶車直接騎上牆面後卡進水溝，引發網路熱議。圖／警方提供
一輛綠色福特野馬行經台14線埔霧公路時，竟連人帶車直接騎上牆面後卡進水溝，引發網路熱議。圖／警方提供

福特 埔里 南投 車禍

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