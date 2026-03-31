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淘寶走私活體寵物 高雄海關接連查獲大批爬蟲類動物

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

近年特殊寵物飼養風氣盛行，不少民眾卻異想天開透過網路購買活體動物，甚至上中國購物網站「淘寶」，關務署高雄關今年1至2月間就接連查獲，總數高達上百隻的活體小動物，其中烏龜類、蛇類就占大宗，不僅違法更威脅台灣本土生態環境，海關呼籲民眾切勿經由海外網購購買動物，以免觸法受罰。

關務署高雄關表示，今年已查獲至少3起未經許可輸入活體動物的重大走私案，民眾利用海運快遞貨物，不實申報為生活用品，實則卻在包裹箱內將大批動物打包成一箱箱包裹，試圖闖關走私到台灣，但經過海關查驗X光機時，X光立刻照出動物形狀，被當場攔下。

海關人員在今年幾起案件中，便查獲包含日本石龜、擬鱷龜及中華眼鏡蛇等逾200隻活體動物，涉案進口人不僅面臨最高7年有期徒刑，更面臨高額罰金。

高雄關指出，為防杜外來疾病傳播及守護國內生態，海關持續將走私活體動物列為查緝重中之重，今年初查緝的3起案件中，種類繁多，除了常見的日本石龜、擬鱷龜外，更赫見具毒性的中華眼鏡蛇、蘇拉威西環黃林蛇，以及黃頭側頸龜等。

令人憂心的是，不法分子為躲避查緝，走私運輸環境極度惡劣，據海關查緝實錄指出，其中一批遭截獲的230隻活體動物，包含225隻龜類與5隻中華眼鏡蛇，被發現時運輸存活率極低，無辜生命慘遭不當對待。

針對查獲的活體動物，高雄關強調，民眾依法絕對無法領回，這些涉案動物除部分依法沒入銷毀外，已由農業部轉介至屏東科技大學進行專業收容處置，目前相關案件的刑事部分，均已移送檢調單位深入偵辦中。

高雄關呼籲，非法輸入活體動物已違反野生動物保育法、動物傳染病防治條例、貿易法及海關緝私條例等多項法規，進口人將面臨最高7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，民眾網購前務必審慎查證，切勿心存僥倖購買來路不明的活體動物，以免觸法受罰。

日本石龜被包裝在包裹中夾藏入台，但X光機掃過通通現形。圖／關務署高雄關提供
日本石龜被包裝在包裹中夾藏入台，但X光機掃過通通現形。圖／關務署高雄關提供

海關人員今年在從中國運輸到台灣的海運包裹中，查獲被假裝成生活用品，走私入台的中華眼鏡蛇。圖／關務署高雄關提供
海關人員今年在從中國運輸到台灣的海運包裹中，查獲被假裝成生活用品，走私入台的中華眼鏡蛇。圖／關務署高雄關提供

關務署高雄關以圖卡提醒民眾切勿網購海外活體動物，以免因非法走私觸法。圖／關務署高雄關提供
關務署高雄關以圖卡提醒民眾切勿網購海外活體動物，以免因非法走私觸法。圖／關務署高雄關提供

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