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高雄內門區雜草燃燒約1公頃 消防陸空持續搶救

中央社／ 高雄31日電

高雄內門區竹林雜木叢今天中午起火，高雄消防局出動人車及無人機前往救災，燃燒面積約1公頃，另申請派遣直升機於空中投放水源滅火，火勢尚未撲滅，現場無人受傷受困。

高雄市政府消防局表示，內門區內東里中午12時42分許發生雜草火警，現場燃燒面積約1公頃，消防局出動42車、60人、1台無人機及義消2人前往救災，目前持續搶救中，現場無人員受傷受困。

現場火勢延燒、濃煙竄升，高雄消防局內門分隊等20個分隊到達現場持續滅火，並向空中勤務總隊申請派遣直升機投放水源滅火，火勢尚未撲滅。

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