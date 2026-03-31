高雄內門區雜草燃燒約1公頃 消防陸空持續搶救

一輛綠色的福特野馬昨天行經台14線埔霧公路時，竟連人帶車直接騎上牆面後卡進水溝，事故現場被後方來車拍下PO網，目擊駕駛笑稱「別人是拓海，他是填海」網友熱議直呼「野馬變壁虎」，好奇怎麼開的；警方今表示，肇因待釐清。

2026-03-31 18:20