聽新聞
0:00 / 0:00
高雄內門區雜草燃燒約1公頃 消防陸空持續搶救
高雄內門區竹林雜木叢今天中午起火，高雄消防局出動人車及無人機前往救災，燃燒面積約1公頃，另申請派遣直升機於空中投放水源滅火，火勢尚未撲滅，現場無人受傷受困。
高雄市政府消防局表示，內門區內東里中午12時42分許發生雜草火警，現場燃燒面積約1公頃，消防局出動42車、60人、1台無人機及義消2人前往救災，目前持續搶救中，現場無人員受傷受困。
現場火勢延燒、濃煙竄升，高雄消防局內門分隊等20個分隊到達現場持續滅火，並向空中勤務總隊申請派遣直升機投放水源滅火，火勢尚未撲滅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。