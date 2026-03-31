影／驚悚畫面曝光！桃園中壢重大車禍 外送員遭輾斷成兩截慘死

桃園市中壢區環中東路今下午發生驚悚車禍，一名李姓外送員在半路疑似身體不適倒地，後方一輛水泥預拌車反應不及當場輾過，導致李男斷成兩截，現場怵目驚心。救護人員到場時因李男已明顯死亡未送醫，詳細事發經過待調查釐清。

警方指出，中壢交通中隊今下午1時30分許獲報，在環中東路有交通事故發生，立即派員到場。經了解，46歲李男騎機車沿環中東路往桃園方向直行時，因不明原因滑倒，而與後方41歲鍾男駕駛的水泥預拌車發生交通事故。

救護人員獲報到場時，李男已明顯死亡未送醫；據了解，男騎士做外送員1至2年時間，今外送途中疑似身體不適在路中連人帶車倒地，未料後方混凝土車見狀煞車不及直接輾過，李男身體被拖行斷成兩截，長長血痕拖行路中，相當驚悚。經測試，水泥預拌車司機鍾男酒測值為0，並表示見到李男倒地時已來不及煞停，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，機車駕駛人行駛時應隨時注意路況，並與大型車輛保持適當安全距離，避免進入大型車輛視線死角；另大型車駕駛亦應提高警覺，行經市區道路時減速慢行，並與前車保持安全距離，共同維護用路安全。

桃園中壢一名李姓外送員在半路疑似身體不適倒地，遭後方一輛水泥預拌車反應不及當場輾過，導致李男遺體斷成兩截。圖／中壢分局提供

桃園中壢一名李姓外送員在半路疑似身體不適倒地，遭後方一輛水泥預拌車反應不及當場輾過，導致李男遺體斷成兩截。圖／中壢分局提供

桃園中壢一名李姓外送員在半路疑似身體不適倒地，遭後方一輛水泥預拌車反應不及當場輾過，導致李男遺體斷成兩截。圖／中壢分局提供