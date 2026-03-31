台中清潔隊清運舊衣櫃掉出50萬 送警局返還失主

台中大肚清潔隊昨天清運大型家具時，過程發現家具中掉落牛皮紙袋，內裝新台幣50萬9000元現金。經送交警方聯繫上失主並返還失物，家屬對執勤人員拾金不昧及警方協助表達感謝。

台中市警察局烏日分局今天表示，昨天下午2時許，大肚區清潔隊隊員等人捧著牛皮紙袋至大肚分駐所，並向警方表示，當天下午1時前往大肚區一處民宅，執行大型家具預約收運任務，將舊衣櫃運送回隊上準備整理，抽屜內突然掉出牛皮紙袋，並發現袋內裝有大量紙鈔。

大肚分駐所員警與紀姓隊員至鄰近銀行商借點鈔機，經清點確認金額為50萬9000元。警方隨即透過環保局大型家具預約收運資料展開比對，確認66歲彭姓女子為失主，並立即通知點交歸還。

彭姓女子接獲通知趕到警局，順利領回現金時激動不已。彭女表示，高齡100歲的長輩日前過世，家屬近期在整理遺物時，沒有察覺長輩生前將財物藏放於老舊衣櫃中，險些將這筆畢生積蓄當作廢棄物丟棄。

大肚區清潔隊隊員紀穎男、陳順榮及臨時工江弘裕表示，能夠順利將失物交還失主，讓財物失而復得，大家都感到相當欣慰，也認為這是執行勤務時應盡的責任。失主當場欲致贈紅包致意，但值勤人員皆婉拒表示，「拾金不昧、物歸原主，是環保人員應盡的本分。」

家屬對於清潔隊員們的拾金不昧，以及警方高效率的協助表達感謝，讓他們得以保住長輩存款。

台中市政府環保局表示，能在短時間內順利尋回失主，關鍵在於執勤人員細心負責、反應迅速，表現值得高度肯定。同時呼籲民眾，申請大型家具清運前，務必再次確認家具內部抽屜、夾層及縫隙，避免貴重物品隨同廢棄物遺失，共同守護自身財產安全。