彰化縣消防局攜手彰基 培訓113名MT-P全面升級急救能力

消防救護往往命懸一線，彰化縣消防局與彰化基督教醫院合作，積極培訓救護技術員中最高層級的高級救護技術員（EMT-P），第二期昨天開訓，結訓後，EMT-P總人數將達113人，未來119接獲報案到院前心肺功能停止（OHCA）或危急個案，也將優先派遣高級救護技術員出勤，搶救更多寶貴生命。

彰化縣消防局表示，高級救護技術員為救護技術員中最高層級，可在到院前執行注射、給藥、氣管插管、電擊、使用體外心臟節律器及執行超音波儀與骨針機等進階急救處置，可說將醫院急診室延伸到事故現場，是提升整體到院前處置能力及強化到院前緊急救護服務品質的關鍵。

彰化縣消防局原有53名高級救護技術員，為深化高階救護人力培育及提升救護品質與能力，去年透過與與彰化基督教醫院合作培訓，每位高級救護技術員訓練經費高達22萬元，經過10個月訓練，第1期已有30人今年結訓，第2期昨天開訓，結訓後，全縣的高級救護技術員將達113人，未來彰化縣各消防分隊至少各配置1名高級救護技術員。

彰化縣消防局昨天舉辦第二期高級救護技術員(EMT-P)訓練開訓典禮，由消防局長施順仁主持，將象徵「聽診器」及「高級救護技術員教科書」授予學員代表，寓意專業傳承與責任承擔，勉勵參訓學員全心投入緊急救護專業領域，把急診室的專業延伸到事故現場；自南投縣政府消防局2名消防員併訓，

彰化基督教醫院總院長陳穆寬表示，彰基身為彰化、雲林及南投地區唯一的醫學中心與教學醫院，去年首度與彰化縣消防局共同辦理高級救護技術員訓練，即以百分之百通過率達成培訓目標，展現優異的教學品質與訓練成果。今年延續此成功經驗，再次承擔高級救護技術員訓練機構的重任，持續為彰化縣及南投縣培育最優秀的高級救護技術員，為守護民眾生命安全盡一分心力。

第1期學員薛嘉隆結訓後，與分隊另1名EMT-P共同出勤急病救護時，現場目擊患者心肺功能停止，他們憑藉平時訓練建立的高度默契，迅速合作對患者實施CPR、AED分析，建立進階呼吸道、給予自動給氧並架設自動心肺復甦機，同時依照預立醫囑於院前實施靜脈注射並給強心劑藥物，經一連串專業迅速的處置後，患者在送達醫院前成功恢復生命徵象。此成功案例不僅展現高級救護技術員專業訓練成果，也凸顯到院前進階醫療處置對搶救生命的重要性。

彰化縣消防局與彰化基督教醫院合作，積極培訓救護技術員中最高層級的高級救護技術員（EMT-P），第二期昨天開訓，結訓後，EMT-P總人數將達113人，各分隊至少配置1名，搶救更多寶貴生命。圖／消防局提供

彰化縣消防局與彰化基督教醫院合作，積極培訓救護技術員中最高層級的高級救護技術員（EMT-P），第二期昨天開訓，由消防局長施順仁（左）及彰基總院長陳穆寬（右）主持開訓。圖／消防局提供