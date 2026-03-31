議員揭警消心理諮商補助1人僅55元 新北警：多元管道協助同仁

警消在第一線面對高壓值勤環境，對於心理諮商輔助需求大，新北市議員黃淑君指出，新北市實際編列經費極低，以警察人員為例，平均一人僅有55元，消防人員也只有145元，要求新北市府加強檢討，落實警消心理照顧。新北市警局指出，除專業醫師駐點進駐，也人事處也有員工協助方案，若經費不足，會由業務費用支出，目前尚無用罄之虞。

新北市議員黃淑君表示，以115預算年度為例，新北市消防員人有2784人，編列40萬3千元，消防人員平均一人145元不到，另查看新北市警察人員共有7780人，編列43萬2千元，警察人員平均一人僅有55元，他認為，落實心理照護不應該淪為口號，要求侯友宜市長應立即檢討預算規畫，強化基礎照顧。

黃淑君說明，日前接獲基層警消陳情，表示礙於市府心輔預算編列過少，過去在壓力工作環境下，曾出現心理不適症狀，雖能接受心理諮商的協助，但是後續都只能自費參與。

黃淑君強調，心輔資源對於警消十分重要，過去曾推動警消心理假，但是礙於勤務安排，大多警消人員並不敢請假，除了增加警消心輔預算外，在預算核銷請領上，也應保護當事人，減化申請程序，避免為了落實核銷，而曝光當事人求助之情事，成為另類加害者。

新北市警局表示，對於同仁身心健康一直是關注重點，近年除了委聘專業醫師及心理師至本局駐點諮詢，亦擇定十家心理機構，方便同仁使用之便利性，隨時能就近諮商；另對於諮詢同仁身分絕對予以保密，無洩漏個資之虞。

新北市警局說，至於本局「心理補助相關預算」執行數超出原有編列數，均由相關業務費支出，不會影響到同仁預約使用心理諮商權益，尚無用罄之虞。

新北市警局也說，新北市府人事處亦有「員工協助方案」，提供每人每年4小時免費各類諮詢服務；新北市政府衛生局亦有提供15至45歲青壯世代心理健康支持方案，提供15至45歲每人3次免費心理諮商，可洽服務機構預約。