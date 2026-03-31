快訊

台鐵又出事！台中新烏日站區近中午傳火警 火勢猛烈濃煙畫面曝

男子在新工作停車場「重逢多年未見的浪犬」淚崩：我終於找到你了

創會38年首例！台大學生會長遭罷免 投票率1.44%、逾8成5同意

議員揭警消心理諮商補助1人僅55元 新北警：多元管道協助同仁

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

警消在第一線面對高壓值勤環境，對於心理諮商輔助需求大，新北市議員黃淑君指出，新北市實際編列經費極低，以警察人員為例，平均一人僅有55元，消防人員也只有145元，要求新北市府加強檢討，落實警消心理照顧。新北市警局指出，除專業醫師駐點進駐，也人事處也有員工協助方案，若經費不足，會由業務費用支出，目前尚無用罄之虞。

新北市議員黃淑君表示，以115預算年度為例，新北市消防員人有2784人，編列40萬3千元，消防人員平均一人145元不到，另查看新北市警察人員共有7780人，編列43萬2千元，警察人員平均一人僅有55元，他認為，落實心理照護不應該淪為口號，要求侯友宜市長應立即檢討預算規畫，強化基礎照顧。

黃淑君說明，日前接獲基層警消陳情，表示礙於市府心輔預算編列過少，過去在壓力工作環境下，曾出現心理不適症狀，雖能接受心理諮商的協助，但是後續都只能自費參與。

黃淑君強調，心輔資源對於警消十分重要，過去曾推動警消心理假，但是礙於勤務安排，大多警消人員並不敢請假，除了增加警消心輔預算外，在預算核銷請領上，也應保護當事人，減化申請程序，避免為了落實核銷，而曝光當事人求助之情事，成為另類加害者。

新北市警局表示，對於同仁身心健康一直是關注重點，近年除了委聘專業醫師及心理師至本局駐點諮詢，亦擇定十家心理機構，方便同仁使用之便利性，隨時能就近諮商；另對於諮詢同仁身分絕對予以保密，無洩漏個資之虞。

新北市警局說，至於本局「心理補助相關預算」執行數超出原有編列數，均由相關業務費支出，不會影響到同仁預約使用心理諮商權益，尚無用罄之虞。

新北市警局也說，新北市府人事處亦有「員工協助方案」，提供每人每年4小時免費各類諮詢服務；新北市政府衛生局亦有提供15至45歲青壯世代心理健康支持方案，提供15至45歲每人3次免費心理諮商，可洽服務機構預約。

新北市議員黃淑君。本報資料照片
新北市議員黃淑君。本報資料照片

心理諮商 消防人員

延伸閱讀

蔣萬安路線vs.賴總統新政 托盟肯定育兒減工時曝政府該做1事

卓榮泰：立院替政院編列預算 破壞權力分立成壓迫

軍公教待遇調整法制化 人事長：每年調薪都找基層公教參與

淡海輕軌第2期 鐵道局籲新北市府釐清經費等議題

相關新聞

影／台鐵台中新烏日站區近中午傳火警 火勢猛烈冒濃煙嚇壞乘客

台鐵台中新烏日站站區內今天近中午傳火警，現場冒起陣陣濃煙，火勢燃燒猛烈，不少搭乘台鐵旅客見狀，紛紛拍下驚悚畫面，並上傳網路，引起網友注意。台中市消防局獲報到場灌救，據報疑似在燃燒廢棄物，火勢在21分鐘內撲滅，發生原因由火調調查中。

「你能撞我我不能撞你？」 高雄街頭2男開車互撞釀4傷都遭收押

方姓男子3月16日下午3時許行經高雄市河堤路時，與開在前方的鄒姓老翁一家發生糾紛，鄒妻和鄒兒下車理論時，被方男開車撞傷，鄒男氣不過上車，連撞方男轎車3次，兩人被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方複訊後聲押鄒男獲准，方男7萬元交保，事後檢警查出新事證，發現方男不顧女友蓄意衝撞，將他重新拘提後聲押獲准。

獨／影片曝光！猛揍頭部還狠踹 北捷台北車站旅客電扶梯上互毆乘客嚇壞

捷運台北車站今早有兩名男子在搭乘紅線電扶梯時，互相毆打，佔上風的一方更是猛力出拳、狠踹對方頭部，路人見狀後紛紛閃避，到了地面層後，毆打的男子直接走人，遭毆的男子才被保全攙扶起身。事件正在釐清調查當中。

高雄大貨車輾斃機車女騎士恐怖畫面曝 3月大車死亡車禍已第5起

林姓男子今天上午10時32分駕大貨車從高市左營大路直接右轉海功路，撞及騎機車直行的符姓女子，導致符女當場滾落輪下，整個人被輾過，當場臟器外露慘死輪下，林男經酒測無酒駕行為；這起死亡車禍已是高市3月第5起大車釀騎士死亡車禍。

議員揭警消心理諮商補助1人僅55元 新北警：多元管道協助同仁

警消在第一線面對高壓值勤環境，對於心理諮商輔助需求大，新北市議員黃淑君指出，新北市實際編列經費極低，以警察人員為例，平均一人僅有55元，消防人員也只有145元，要求新北市府加強檢討，落實警消心理照顧。新北市警局指出，除專業醫師駐點進駐，也人事處也有員工協助方案，若經費不足，會由業務費用支出，目前尚無用罄之虞。

北市南港深夜沿路推倒56輛機車 男被逮稱心情不好

楊姓男子今凌晨在台北市南港區沿路推倒56輛機車，半小時後在附近被警方逮捕，稱心情不好，警方通知受害車主提告，將楊依毀損罪移送，建請檢察官聲押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。