影／台鐵台中新烏日站區近中午傳火警 火勢猛烈冒濃煙嚇壞乘客

方姓男子3月16日下午3時許行經高雄市河堤路時，與開在前方的鄒姓老翁一家發生糾紛，鄒妻和鄒兒下車理論時，被方男開車撞傷，鄒男氣不過上車，連撞方男轎車3次，兩人被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方複訊後聲押鄒男獲准，方男7萬元交保，事後檢警查出新事證，發現方男不顧女友蓄意衝撞，將他重新拘提後聲押獲准。

2026-03-31 11:26