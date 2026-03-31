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影／台鐵台中新烏日站區近中午傳火警 火勢猛烈冒濃煙嚇壞乘客
台鐵台中新烏日站站區內今天近中午傳火警，現場冒起陣陣濃煙，火勢燃燒猛烈，不少搭乘台鐵旅客見狀，紛紛拍下驚悚畫面，並上傳網路，引起網友注意。台中市消防局獲報到場灌救，據報疑似在燃燒廢棄物，火勢在21分鐘內撲滅，發生原因由火調調查中。
根據網友howfun168168提供的影片顯示，起火地點在台鐵台中新烏日站站區月台後方的空地上，火勢燃燒相當猛烈，逼近月台，還冒出陣陣濃煙。
台中市消防局說明，今天下午11時21分獲報，台鐵台中新烏日站站區內有廢棄物火警，派遣烏日、勤工等共6車15人搶救，由烏日分隊小隊長許昭明帶隊前往，據報疑似在上址燃燒廢棄物。火勢在上午11時42火勢熄滅，燃燒廢棄物面積約20平方公尺，無財損、無人傷亡，原因待查。
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