「你能撞我我不能撞你？」 高雄街頭2男開車互撞釀4傷都遭收押

方姓男子3月16日下午3時許行經高雄市河堤路時，與開在前方的鄒姓老翁一家發生糾紛，鄒妻和鄒兒下車理論時，被方男開車撞傷，鄒男氣不過上車，連撞方男轎車3次，兩人被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方複訊後聲押鄒男獲准，方男7萬元交保，事後檢警查出新事證，發現方男不顧女友蓄意衝撞，將他重新拘提後聲押獲准。

三民二分局警方調查，49 歲方姓男子16日下午3時45分許駕車搭載45歲吳姓女友，行經三民區河堤路與敦煌路口時，66歲鄒姓男子正好開車載著67歲張姓妻子及39歲兒子行經該處路口。

當時方男見鄒男駕車右轉卻未打方向燈，至聯興路與敦煌路口時，對鄒男按喇叭示警，鄒男一家三口惱羞成怒，下車理論，鄒的兒子持棍作勢要打人，鄒男則打開副駕駛座車門，繞過吳女追打方男。

方男情急下，欲換檔倒車駛離現場，沒料，換檔時卻不慎打成D檔，導致車輛暴衝，撞及鄒男妻子及兒子，鄒男見妻兒受傷，隨即上車怒駕車來回衝撞方男轎車，連撞3次後才停下，鄒男下車還不斷碎念「為什麼你能撞我我不能撞你？」

事故造成乘客鄒男的兒子頭部撕裂傷、妻子手、腳擦挫傷；另方男手、胸擦挫傷，頸部拉傷，女友吳女頭部、手、腳擦挫傷；另方男的車頭及車身毀損，鄒男的車頭凹陷，4傷者分別被送醫治療。

警方複訊後，鄒男被依殺人未遂罪，方男則依傷害罪嫌移送高雄地檢署複訊；檢方17日下午複訊後，認為鄒男行為已達妨害公眾往來安全、恐嚇等罪，考量他有反覆實施之虞，依殺人未遂罪聲押獲准。

檢方原本認定方男是被害人，複訊後以7萬元交保，但隨著發現新事證，發現方男於事發前曾蓄意撞擊鄒男妻小，導致鄒男兒子一度入住加護病房，且不顧車上女友勸阻，認定方男同樣涉及殺人未遂罪，將他重新拘提後，向法院聲押獲准。

高市三民區16日下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，事故釀4人受傷。記者石秀華／翻攝

高市三民區16日下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，後下車對方咆哮（橘色背心者）。圖／取自記者爆料網