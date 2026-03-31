快訊

創會38年首例！台大學生會長遭罷免 投票率1.44%、逾8成5同意

教學／AI工具查資料就怕「AI幻覺」！教你用Gemini「查證回覆內容」再檢查

國際油價轉跌、美股期指漲幅拉大 川普傳擬結束對伊作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

「你能撞我我不能撞你？」 高雄街頭2男開車互撞釀4傷都遭收押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

方姓男子3月16日下午3時許行經高雄市河堤路時，與開在前方的鄒姓老翁一家發生糾紛，鄒妻和鄒兒下車理論時，被方男開車撞傷，鄒男氣不過上車，連撞方男轎車3次，兩人被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方複訊後聲押鄒男獲准，方男7萬元交保，事後檢警查出新事證，發現方男不顧女友蓄意衝撞，將他重新拘提後聲押獲准。

三民二分局警方調查，49 歲方姓男子16日下午3時45分許駕車搭載45歲吳姓女友，行經三民區河堤路與敦煌路口時，66歲鄒姓男子正好開車載著67歲張姓妻子及39歲兒子行經該處路口。

當時方男見鄒男駕車右轉卻未打方向燈，至聯興路與敦煌路口時，對鄒男按喇叭示警，鄒男一家三口惱羞成怒，下車理論，鄒的兒子持棍作勢要打人，鄒男則打開副駕駛座車門，繞過吳女追打方男。

方男情急下，欲換檔倒車駛離現場，沒料，換檔時卻不慎打成D檔，導致車輛暴衝，撞及鄒男妻子及兒子，鄒男見妻兒受傷，隨即上車怒駕車來回衝撞方男轎車，連撞3次後才停下，鄒男下車還不斷碎念「為什麼你能撞我我不能撞你？」

事故造成乘客鄒男的兒子頭部撕裂傷、妻子手、腳擦挫傷；另方男手、胸擦挫傷，頸部拉傷，女友吳女頭部、手、腳擦挫傷；另方男的車頭及車身毀損，鄒男的車頭凹陷，4傷者分別被送醫治療。

警方複訊後，鄒男被依殺人未遂罪，方男則依傷害罪嫌移送高雄地檢署複訊；檢方17日下午複訊後，認為鄒男行為已達妨害公眾往來安全、恐嚇等罪，考量他有反覆實施之虞，依殺人未遂罪聲押獲准。

檢方原本認定方男是被害人，複訊後以7萬元交保，但隨著發現新事證，發現方男於事發前曾蓄意撞擊鄒男妻小，導致鄒男兒子一度入住加護病房，且不顧車上女友勸阻，認定方男同樣涉及殺人未遂罪，將他重新拘提後，向法院聲押獲准。

高市三民區16日下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，事故釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高市三民區16日下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，事故釀4人受傷。記者石秀華／翻攝

高市三民區16日下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，後下車對方咆哮（橘色背心者）。圖／取自記者爆料網
高市三民區16日下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒駕豐田車怒撞方車，後下車對方咆哮（橘色背心者）。圖／取自記者爆料網

高市三民區16日下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒怒撞方車（左，納智捷車），事故釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高市三民區16日下午發生行車糾紛，鄒男一家3口持棍攔車，方男被打，換檔時車暴衝撞傷鄒的妻兒，鄒怒撞方車（左，納智捷車），事故釀4人受傷。記者石秀華／翻攝

女友 副駕駛座

延伸閱讀

高雄4小時3起重大車禍 自撞、遭輾、被撞飛..3人魂斷道路

花蓮縣長參選人游淑貞開車右轉擦撞機車 騎士輕傷喊「意外見鄉長」

女子駕車疑恍神失控逆向對撞3騎士倒地、1人不治

台南自小客疑逆向撞多輛機車 1男騎士不治2人送醫

相關新聞

影／台鐵台中新烏日站區近中午傳火警 火勢猛烈冒濃煙嚇壞乘客

台鐵台中新烏日站站區內今天近中午傳火警，現場冒起陣陣濃煙，火勢燃燒猛烈，不少搭乘台鐵旅客見狀，紛紛拍下驚悚畫面，並上傳網路，引起網友注意。台中市消防局獲報到場灌救，據報疑似在燃燒廢棄物，火勢在21分鐘內撲滅，發生原因由火調調查中。

「你能撞我我不能撞你？」 高雄街頭2男開車互撞釀4傷都遭收押

方姓男子3月16日下午3時許行經高雄市河堤路時，與開在前方的鄒姓老翁一家發生糾紛，鄒妻和鄒兒下車理論時，被方男開車撞傷，鄒男氣不過上車，連撞方男轎車3次，兩人被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方複訊後聲押鄒男獲准，方男7萬元交保，事後檢警查出新事證，發現方男不顧女友蓄意衝撞，將他重新拘提後聲押獲准。

獨／影片曝光！猛揍頭部還狠踹 北捷台北車站旅客電扶梯上互毆乘客嚇壞

捷運台北車站今早有兩名男子在搭乘紅線電扶梯時，互相毆打，佔上風的一方更是猛力出拳、狠踹對方頭部，路人見狀後紛紛閃避，到了地面層後，毆打的男子直接走人，遭毆的男子才被保全攙扶起身。事件正在釐清調查當中。

高雄大貨車輾斃機車女騎士恐怖畫面曝 3月大車死亡車禍已第5起

林姓男子今天上午10時32分駕大貨車從高市左營大路直接右轉海功路，撞及騎機車直行的符姓女子，導致符女當場滾落輪下，整個人被輾過，當場臟器外露慘死輪下，林男經酒測無酒駕行為；這起死亡車禍已是高市3月第5起大車釀騎士死亡車禍。

北市南港深夜沿路推倒56輛機車 男被逮稱心情不好

楊姓男子今凌晨在台北市南港區沿路推倒56輛機車，半小時後在附近被警方逮捕，稱心情不好，警方通知受害車主提告，將楊依毀損罪移送，建請檢察官聲押。

捷運北車站2男手扶梯扭打還暴力踹頭 警：主動追查中

台北車站今早發生暴力事件，2名男子在進入北捷淡水信義線手扶梯上扭打，直到扶梯底部，其中1人朝對方頭部揮掌2次並狠踹1次，旋即離去，遭踹男子痛苦跪地，目擊畫面曝光後，警方已主動調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。