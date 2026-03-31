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疑走太近？北捷北車站狠踹案 捷警：調閱監視器依社維法偵辦

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

捷運台北車站今早9時有兩名男子在搭乘紅線電扶梯時，互相毆打，佔上風的一方更是猛力出拳、狠踹對方頭部。北捷警表示，接獲通報後，雙方已離場，正在調閱監視器及進出站紀錄，將以社會秩序維護法偵辦。

北捷表示，上午9時許，紅線台北車站電扶梯上兩名旅客有糾紛，現場熱心民眾按壓緊急停機鈕，站長及保全亦立即到場處理並通知捷警，後續交由警方調查。

北捷警表示，第一時間接獲後，由於雙方已離開現場，目前正在調閱監視器及進出站紀錄，會以社會秩序維護法偵辦。

根據現場民眾表示，要下電扶梯時，疑似年紀大的走得比較靠近年輕的，年輕人轉過頭去毆打了年紀較大的民眾，但年紀較大者就又跑到年輕人後方，不料就打了起來。

從讀者提供的影片可見，兩人似乎在台北車站往淡水信義線方向搭乘電扶梯，站在電扶梯右側的男子阻擋左側男子，不料，左側男子一陣出手猛擊，至少攻擊了右男頭部五次之多，看著電扶梯快到路面層時，兩人跌倒扭打在一團。

隨後，左側男子又再度出拳，站起身後直接往右側男子頭部猛踹，右側男子的眼鏡疑似打落，整個人被電扶梯運到路面層後，才緩緩起身，路人也幫忙撿起手機。此刻，才有保全將其攙扶，然後請男子站起來避免後面跌倒。

北捷傳出互毆。圖／讀者提供
北捷傳出互毆。圖／讀者提供

年輕人 北捷 淡水信義線

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