龍潭警方攔查到一輛車齡已達26年的第6代本田喜美，噪音高達110分貝。圖：讀者提供

桃園市龍潭警分局日前執行「靜桃專案」，結合環保局及監理單位實施聯合稽查勤務，針對改裝車輛及噪音車輛加強取締。警方選定龍潭市區交通流量密集的中正路設置臨時檢驗站，採機動攔檢方式執法，展現維護地方交通秩序、居民生活品質及環境安寧的決心，並透過跨機關聯合稽查機制，強化對改裝與噪音車輛的查處力道，以有效遏止噪音擾民情形。

龍潭分局日前執行「靜桃專案」，結合環保局及監理單位實施聯合稽查勤務，針對改裝車輛及噪音車輛加強取締。圖：讀者提供

龍潭分局表示，此次勤務規劃優勢警力佈署，針對疑似擅自改裝之噪音車輛共攔查汽、機車17輛，其中10輛經環保局現場噪音檢測不合格，當場依法告發，總計裁罰金額達3萬6000元，告發率高達59%，接近6成。勤務過程中，警方攔查到一輛車齡已達26年的第6代本田喜美（Honda Civic），雖然車齡不小，但在車主細心維護下車況仍相當良好。於現場噪音測試時，車主因心疼愛車，還特別拜託檢測人員「油門不要催太深」，不料經檢測後該車噪音值仍高達110分貝，堪比站在搖滾演唱會大型喇叭前方的音量，相較於管制標準值89.7分貝，遠超標20分貝，當場依法開立3600元罰單，並責令限期改正後複驗。警方與環保人員對於任何可能產生噪音污染的車輛，均秉持一視同仁原則，嚴正執法把關。

警方與環保人員對於任何可能產生噪音污染的車輛，均秉持一視同仁原則，嚴正執法把關。圖：讀者提供

龍潭分局長施宇峰說，噪音車輛不僅影響周邊居民生活品質，高分貝的引擎與排氣聲浪更可能干擾其他駕駛人判斷，進而增加交通事故風險。為營造安全、寧靜的生活環境，警方將持續執行靜桃專案，結合相關單位加強聯合稽查作為，以具體行動守護居民交通安全與環境安寧。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭Honda Civic車主求警「油門別催太深」 噪音仍飆110分貝挨罰