聽新聞
0:00 / 0:00
又見醫療暴力！醉漢醫院內自拔點滴 女護理師處理傷口竟遭肘擊胸口
新店耕莘醫院驚傳醫療暴力！61歲林男今晨3時許因酒醉被送醫，不料林男因情緒不穩自行拔除點滴。林姓護理師上前處理傷口時遭林男以手肘撞擊造成右側肩膀挫傷、右側前胸壁挫傷。新店警到場將林男帶回，詢後將依違反醫療法及傷害罪嫌送辦，
新店警方局今晨3時許接獲新店耕莘醫院報案，指稱有病患攻擊護理師。警員趕抵現場後經查，61歲林男因酒醉被消防局救護車送往新店耕莘醫院，經醫師初步評估為酒精影響狀態，安排他在急診留觀區觀察。
凌晨3時55分時，林男因酒後情緒不穩自行拔除靜脈注射管路，21歲林姓女護理師發現後上前安撫林男並處理傷口，不料林男突然以左手手肘撞擊林姓女護理師右胸窩，導致林女右側肩膀挫傷、右側前胸壁挫傷。
院內保全人員立即介入制止並報警處理，新店分局碧潭派出所警員獲報趕抵，依違反醫療法、傷害現行犯將林男逮捕，詢後將依法移送台北地檢署偵辦。
新店耕莘醫院嚴正重申，醫療暴力零容忍，對於任何危害醫護人員安全之行為，必將依法究責。院方亦將持續強化院內安全機制，並提供同仁完善之支持與關懷，以維護安全、安心之醫療環境。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。