又見醫療暴力！醉漢醫院內自拔點滴 女護理師處理傷口竟遭肘擊胸口

新店耕莘醫院驚傳醫療暴力！61歲林男今晨3時許因酒醉被送醫，不料林男因情緒不穩自行拔除點滴。林姓護理師上前處理傷口時遭林男以手肘撞擊造成右側肩膀挫傷、右側前胸壁挫傷。新店警到場將林男帶回，詢後將依違反醫療法及傷害罪嫌送辦，

新店警方局今晨3時許接獲新店耕莘醫院報案，指稱有病患攻擊護理師。警員趕抵現場後經查，61歲林男因酒醉被消防局救護車送往新店耕莘醫院，經醫師初步評估為酒精影響狀態，安排他在急診留觀區觀察。

凌晨3時55分時，林男因酒後情緒不穩自行拔除靜脈注射管路，21歲林姓女護理師發現後上前安撫林男並處理傷口，不料林男突然以左手手肘撞擊林姓女護理師右胸窩，導致林女右側肩膀挫傷、右側前胸壁挫傷。

院內保全人員立即介入制止並報警處理，新店分局碧潭派出所警員獲報趕抵，依違反醫療法、傷害現行犯將林男逮捕，詢後將依法移送台北地檢署偵辦。

新店耕莘醫院嚴正重申，醫療暴力零容忍，對於任何危害醫護人員安全之行為，必將依法究責。院方亦將持續強化院內安全機制，並提供同仁完善之支持與關懷，以維護安全、安心之醫療環境。

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