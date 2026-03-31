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影／苗栗頭份遊覽車載學童路口左轉與機車碰撞 騎士受傷送醫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

盧姓男子昨天下午駕駛遊覽車載15名學童要前往安親班，不料在頭份市中興路與明新街口左轉時，疑因未從內側車道左轉，與詹姓男子騎的直行方向機車發生碰撞，騎士倒地受傷送醫，遊覽車上的學童和駕駛都無礙，事故發生原因和責任待調查釐清。

頭份警分局指出，警方3月30日下午3點多接獲報案指稱，頭份市中興路與明新街口發生交通事故，警方趕往處理，依路口監視畫面顯示，當時36歲的盧男駕駛遊覽車沿中興路往西行駛，行經中興路、明新街口時，從外側車道左轉要進入明新街，58歲詹姓男子當時騎普通重機沿中興路中間車道直行，雙方在路口發生碰撞，酒測值均為0，詹姓男子受傷送醫，盧姓遊覽車駕駛和車內學童都無礙，肇事原因釐清中。

頭份警分局呼籲，用路人行經多車道路口轉彎時，應提前變換至內側車道並注意後方有無來車並依規定行駛，以確保行車安全，避免事故發生。

盧姓男子3月30日下午駕駛遊覽車載15名學童要前往安親班，不料在頭份市中興路與明新街口左轉時，與詹姓男子直行的機車發生碰撞，騎士倒地受傷送醫。圖／警方提供
盧姓男子3月30日下午駕駛遊覽車載15名學童要前往安親班，不料在頭份市中興路與明新街口左轉時，與詹姓男子直行的機車發生碰撞，騎士倒地受傷送醫。圖／警方提供

盧姓男子3月30日下午駕駛遊覽車載15名學童要前往安親班，不料在頭份市中興路與明新街口左轉時，與詹姓男子直行的機車發生碰撞，騎士倒地受傷送醫。圖／警方提供
盧姓男子3月30日下午駕駛遊覽車載15名學童要前往安親班，不料在頭份市中興路與明新街口左轉時，與詹姓男子直行的機車發生碰撞，騎士倒地受傷送醫。圖／警方提供

盧姓男子3月30日下午駕駛遊覽車載15名學童要前往安親班，不料在頭份市中興路與明新街口左轉時，與詹姓男子直行的機車發生碰撞，騎士倒地受傷送醫。圖／警方提供
盧姓男子3月30日下午駕駛遊覽車載15名學童要前往安親班，不料在頭份市中興路與明新街口左轉時，與詹姓男子直行的機車發生碰撞，騎士倒地受傷送醫。圖／警方提供

盧姓男子3月30日下午駕駛遊覽車載15名學童要前往安親班，不料在頭份市中興路與明新街口左轉時，與詹姓男子直行的機車發生碰撞，騎士倒地受傷送醫。圖／警方提供
盧姓男子3月30日下午駕駛遊覽車載15名學童要前往安親班，不料在頭份市中興路與明新街口左轉時，與詹姓男子直行的機車發生碰撞，騎士倒地受傷送醫。圖／警方提供

盧姓男子3月30日下午駕駛遊覽車載15名學童要前往安親班，不料在頭份市中興路與明新街口左轉時，與詹姓男子直行的機車發生碰撞，騎士倒地受傷送醫。圖／警方提供
盧姓男子3月30日下午駕駛遊覽車載15名學童要前往安親班，不料在頭份市中興路與明新街口左轉時，與詹姓男子直行的機車發生碰撞，騎士倒地受傷送醫。圖／警方提供

遊覽車 交通事故

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