獨／影片曝光！猛揍頭部還狠踹 北捷台北車站旅客電扶梯上互毆乘客嚇壞

捷運台北車站今早有兩名男子在搭乘紅線電扶梯時，互相毆打，佔上風的一方更是猛力出拳、狠踹對方頭部，路人見狀後紛紛閃避，到了地面層後，毆打的男子直接走人，遭毆的男子才被保全攙扶起身。事件正在釐清調查當中。

讀者提供的影片可見，兩人似乎在台北車站往淡水信義線方向搭乘電扶梯，站在電扶梯右側的男子阻擋左側男子，不料，左側男子一陣出手猛擊，至少攻擊了右男頭部五次之多，看著電扶梯快到路面層時，兩人跌倒扭打在一團。

隨後，左側男子又再度出拳，站起身後直接往右側男子頭部猛踹，右側男子的眼鏡疑似打落，整個人被電扶梯運到路面層後，才緩緩起身，路人也幫忙撿起手機。此刻，才有保全將其攙扶，然後請男子站起來避免後面跌倒。

北捷傳出互毆。圖／讀者提供