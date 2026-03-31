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雲林7旬翁遊金門走失 警挨家查訪旅舍終尋回家人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

一名自雲林金門旅遊的七旬張姓老翁，日前在金城鎮與同行親友走散，在環島西路與民族路口一帶徘徊，由於老翁有點輕微失智講不清住哪家旅館，所幸經熱心民眾通報，警方即時伸出援手，最終協助老翁平安與家人團圓。

金城警分局金城派出所接獲110報案後，立即派員趕赴現場，發現張姓老翁神情茫然、在路旁來回走動。員警先耐心安撫情緒，並從對話中研判其為外地旅客，可能與親友同住於轄內旅宿。

為爭取時間，警方隨即載同老翁展開「逐點查訪」，沿線走訪多家飯店與民宿，逐一比對住宿名單與詢問櫃檯人員

經過一番奔波，員警最終在民權路一處旅宿找到正在焦急尋人的家屬，雙方見面瞬間如釋重負，親友對警方積極協助頻頻道謝，直言「差點嚇壞」。

警方表示，張姓老翁是隨家人自雲林到金門旅遊，途中因一時不慎走失，所幸未發生意外。分局長周宏璘指出，警察除維護治安與交通外，「主動為民服務」亦是重要職責，本案同仁展現同理心與耐心，成功協助迷途長者返家，體現警察為民服務的精神。

警方也提醒，家中若有高齡或失智長者，外出時應儘量由親友陪同，並建議配戴防走失手鍊，或於衣物明顯處留下聯絡資訊，一旦發生走失情形，可加速辨識與聯繫，確保長者安全。

雲林一名7旬老翁來金門遊玩，不慎與家人走失，警方載著他到金城各旅館挨家查訪，協助他找到家人。圖/警方提供
雲林一名7旬老翁來金門遊玩，不慎與家人走失，警方載著他到金城各旅館挨家查訪，協助他找到家人。圖/警方提供

雲林一名7旬老翁來金門遊玩，不慎與家人走失，在警方的幫忙下，助他家人團圓。圖/警方提供
雲林一名7旬老翁來金門遊玩，不慎與家人走失，在警方的幫忙下，助他家人團圓。圖/警方提供

雲林 櫃檯人員 金門

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