郭男當場連人帶車倒地，所幸僅手腳多處擦挫傷無生命危險。圖：讀者提供

桃園市27日晚間18時許，53歲的郭姓男子騎乘普重機沿文化一路直行時，與同向前方等待右轉的61歲許男小貨車發生碰撞。導致郭男當場連人帶車倒地，所幸僅手腳多處擦挫傷無生命危險。

雙方酒測值均為0。圖：讀者提供

龜山警分局說明，27日晚間在龜山區文化一路與華亞路口，郭男騎乘普重機沿文化一路往文桃路方向直行，與前方要右轉由許男駕駛之小貨車發生擦撞，郭男手腳擦傷無生命危險。

警方表示，雙方酒測值均為0，全案依交通事故處理程序處理，呼籲汽機車駕駛人，行駛車輛應注意前方行車動態並保持安全距離，共同維護道路交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】龜山機車猛撞小貨車！騎士噴飛倒地險遭輾