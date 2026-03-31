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影／七堵調車場2電聯車出軌1傷 初判原因：推進調車控速不當釀衝撞

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

台鐵基隆七堵調車場又出事，七堵調車場30日晚間傳出2列電聯車進行調車時，因不明原因出軌，還導致1名員工受傷就醫。台鐵表示詳細原因正由運安處調查中，不影響正線行車據指出。據指出，初判原因出來，是推進調車控速不當致衝撞出軌。

台鐵表示，昨晚9時20分，七堵站執行WB入庫線調車作業時發生擦撞，導致EMU920編組5、6、10車及EMU921編組1車出軌事故，一名調車同仁不慎跌倒受傷，經送往八堵礦工醫院，醫生診斷為肌肉拉傷，經初步診療後已出院返站。

據指出，北區營運處成立應變分組因應，原因分析經初判是推進調車控速不當致衝撞出軌，詳細原因正由運安處調查中。

經調查，昨晚9時17分調車機自P14股聯掛EMU920編組後推進調車，經WB入庫線進段內W10股聯掛停留編組EMU912後，再繼續往北推進，再牽引該2組EMU900型轉貨場GA股停放。

但9時20分推進至W10股欲聯掛停留編組時，以13km/hr的速度衝撞EMU912，致EMU920第10車（最前端）與EMU912第1車受衝撞後EMU920第10車向山側脫離軌道出軌，造成EMU920第5、6、10車出軌以及EMU912第1車出軌。

台鐵七堵調車場於30日晚間9時20分發生庫內列車車廂出軌意外。記者游明煌／攝影
台鐵七堵調車場於30日晚間9時20分發生庫內列車車廂出軌意外。記者游明煌／攝影

台鐵七堵調車場於30日晚間9時20分發生庫內列車車廂出軌意外。台鐵七堵調車場於30日晚間9時20分發生庫內列車車廂出軌意外。記者游明煌／攝影
台鐵七堵調車場於30日晚間9時20分發生庫內列車車廂出軌意外。台鐵七堵調車場於30日晚間9時20分發生庫內列車車廂出軌意外。記者游明煌／攝影

台鐵七堵調車場於30日晚間9時20分發生庫內列車車廂出軌意外。圖／截自Hayashi Kozaki臉書
台鐵七堵調車場於30日晚間9時20分發生庫內列車車廂出軌意外。圖／截自Hayashi Kozaki臉書

台鐵 基隆

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