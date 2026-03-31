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甩認子風波…74歲王文洋再傳新戀情！穩交20歲女大生「已見過王家人」

聯合新聞網／ 綜合報導

宏仁集團總裁<a href='/search/tagging/2/王文洋' rel='王文洋' data-rel='/2/107123' class='tag'><strong>王文洋</strong></a>經歷認子風波後，疑似又傳出新戀情。本報資料照片
宏仁集團總裁王文洋經歷認子風波後，疑似又傳出新戀情。本報資料照片

去年才捲入女大生認子風波，74歲的宏仁集團總裁王文洋最近又傳出新戀情。根據《鏡週刊》報導，他日前與一名容貌清秀、長髮年輕女子現身台北市區百貨美食街，並肩同行，互動自然。據悉，該女為王文洋的新女友，是年僅20歲的女大生，據悉王文洋已帶她回家見過家人，獲得不錯評價。

74歲的王文洋去年遭一位20多歲宋姓女子提起訴訟，稱她讀大學時與王文洋有親密關係且產子，並向王文洋求償10億元費用賠償，訴訟過程中，宋女一度要求進行DNA鑑定，但遭王文洋拒絕。法官認為舉證不足，一審判宋女敗訴，但仍可上訴。

認子風波後，王文洋的感情世界依舊精采。《鏡週刊》日前直擊，王文洋又與妙齡女子現身北市百貨美食街，兩人並肩神色自若。王文洋維持平日西裝形象，身旁的長髮女子則穿著低調褲裝，戴著口罩也不掩清秀氣質。

據悉這位女子，正是王文洋新任女友，穩交已有半年，兩人相差54歲，王文洋也曾帶她回家與家人見過面。《鏡週刊》指出，對於新戀情，王文洋透過發言人表示，「私人領域不做回應。」

王文洋 女友

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