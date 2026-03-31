國3凌晨驚悚車禍！賓士疑爆胎停國道 休旅車猛撞釀賓士駕駛拋飛車外

去年才捲入女大生認子風波，74歲的宏仁集團總裁王文洋最近又傳出新戀情。根據《鏡週刊》報導，他日前與一名容貌清秀、長髮年輕女子現身台北市區百貨美食街，並肩同行，互動自然。據悉，該女為王文洋的新女友，是一名年約20歲的女大生，據悉王文洋已帶她回家已與家人吃過飯，獲得不錯評價。

2026-03-31 09:21