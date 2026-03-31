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國3凌晨驚悚車禍！賓士疑爆胎停國道 休旅車猛撞釀賓士駕駛拋飛車外
23歲李男今晨2時許駕駛賓士車行經國道3號38公里處時，疑因左前輪爆胎停在車道上，遭後方26歲陳女駕駛的休旅車撞上。巨大撞擊力導致李男被拋出車外倒臥國道左大腿骨折，所幸無生命危險，休旅車駕駛及乘客則輕傷，事故原因仍待釐清。
國道警方及新北市消防局今晨2時40分接獲報案，國道3號北上38.3公里處土城路段發生2車事故。警方及救護人員獲報趕抵，發現1輛賓士車與1輛休旅車發生碰撞，賓士車駕駛李男被拋出車外倒臥國道上，左大腿骨折意識一度模糊。而休旅車駕駛陳女左下肢挫傷、乘客29歲吳男胸部挫傷，均由救護車送醫治療，所幸3人經急救後均無生命危險。
國道警方調查，賓士車行經該處時疑似左前輪爆胎停在車道上，後方陳女駕駛的休旅車見狀疑煞車不及撞上，休旅車車頭嚴重凹陷，賓士車則是右側車頭毀損。確切車禍原因及肇責歸屬正由國道警方調查中。
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