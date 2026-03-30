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影／高雄10歲女童過馬路手表掉落遭輾碎 警方暖舉讓她哭更凶
高市一名國小三年級女童25日傍晚放學，途經小港區營口路，不慎手表掉落，梁童過街察覺手表掉在偏路中央處，折返驚見手表已摔碎，路旁哭泣；員警巡經聽到哭聲安撫，得知手表是女童父親送的生日禮，後將零件一一撿回，暖舉讓女童感動落淚。
小港警分局指出，一名就讀國小三年級的10歲女童，25日傍晚4時許放學返家，徒步經過營口路時，不慎手表掉落路中，女童過街發現折返撿手表，驚見手表已摔壞，零件散落一地。
由於手表是父親贈送的生日禮物，女童不捨又怕父親生氣，忍不住在路旁哭了出來，適高松派出所警員許宏洲執勤經過，聽見女童哭聲，趨前關切。
許警得知女童因手表摔壞掉落在路中，先將女童帶返派出所，由警員吳易樺接手安撫與照顧，耐心陪伴。後警方問出女童因手表是父親送她的生日禮物卻摔壞了，怕父親責怪，不知所措哭了。
巡佐林建志得知女童哭泣原因，隨後走至路中央，三度來回在車陣間尋找手表散落的零件，遞交給女童，並安慰女童「人平安最重要」，警方暖舉讓女童得以和父親交代，當場感動哭了。
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