七堵調車場爆列車出軌！1員工送醫 台鐵：運安處調查中

黃姓男子今午12時25分從雲林駕小貨車送貨到高雄，行經大寮區鳳林三路，不明原因突猛烈自撞電線桿，車頭嚴重凹陷，黃受困駕駛座被救出，已無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治；事故導致當地800餘戶停電，台電搶修中，今晚8時才可全區復電。

2026-03-30 17:53