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被迫吸父母二手毒煙 5歲童染毒

聯合報／ 記者陳宏睿余采瀅／台中報導

台中市一名女子與再婚丈夫撫育五歲幼童，二人每隔二、三天在家吸毒，因租屋處面積僅十多坪又無隔間，幼童暴露在閉密、充斥二手毒煙環境。社會局獲報後緊急安置幼童，檢驗發現體內安非他命、嗎啡濃度超標，一審依妨害幼童發育罪判生母與繼父各九月徒刑。

判決指出，女子與前夫育有幼童，後來再婚與現任丈夫住在台中東勢一處三合院，該租屋處空間狹小，僅約十多坪，客廳、臥室與廚房為完全開放式空間，沒有實體隔間。

女子與丈夫染有毒癮，前年二至四月間，以每二、三天一次的頻率，在租屋處廚房燃燒安非他命，並吸食摻有海洛因的香菸，導致幼童長期處於密閉且充滿毒煙的環境。

前年四月繼父涉販毒遭警方逮捕，警方通報緊急安置幼童，社工將幼童毛髮送驗。化驗顯示，毛髮殘留甲基安非他命、安非他命、嗎啡等毒品，第二次檢驗發現，幼童體內的甲基安非他命濃度，每毫克高達一四○一六皮克，確認幼童在前數月，已攝入大量一、二級毒品。

台中地院審理時，母親矢口否認犯行，辯稱自己都在「廚房」吸毒，沒有在小孩面前施用。法官審認，案發屋內空間極度狹小且無隔間，毒煙勢必會飄散全屋，女子身為智識正常的成年母親，應預見此舉會導致幼童吸入毒煙，但仍為滿足私慾漠視風險，卻放任妨害幼童發育情事發生，罔顧孩童健康。

台中市社會局統計，近年類似案件逐漸增多，二○二四年有六案、二○二五年有八案，社工觀察，受毒害遭安置的兒少，通常伴隨生活照顧品質不佳、成長陪伴不足或目睹家暴等因素。

提醒您：戒毒專線0800770885

社會局 吸毒 嬰兒

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