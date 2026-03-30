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影／緊鄰油槽！屏東萬丹加油站倉庫突起火爆炸聲頻傳 幸無人傷亡
屏東縣萬丹鄉中興路二段福懋加油站今晚7時許驚傳火警，目擊者說，加油站後方倉庫傳爆炸聲響，「爆了好幾十聲」，火勢猛烈。消防局出動大批人車趕往，抵達現場時加油站倉庫已全面燃燒，倉庫旁緊鄰油槽，相當驚險，幸無人傷亡。
消防局表示，今30日晚間7時22分接獲報案，萬丹鄉中興路二段福懋加油站火警，出動第一大隊、第二大隊所屬分隊，與特搜大隊共18車35人前往，現場派出四輛化學災害車，起火的倉庫堆放塑膠類與紙類等物品。
消防局長李彬正為現場指揮官，李彬正說，抵達現場時加油站旁二層樓倉庫全面起火燃燒，倉庫旁緊鄰油槽，隨即趕緊阻隔，避免延燒，火勢在晚間7時49分控制，晚間7時59分火勢熄滅，殘火處理，幸無延燒到油庫與加油島槽。
李彬正說，無人受傷，燃燒面積約20坪。詳細起火原因仍待調查。
目擊者許男說，當時他在家中接著聽到爆炸聲響，心想晚間沒有遶境放炮，怎麼突然有鞭炮聲，但又覺得怪怪，走出來一看，對面加油站倉庫整個起火「倉庫一直爆」，趕緊報案。
該加油站在萬丹鄉開設至少10多年，是24小時營業加油站。加油站倉庫起火後，站方人員已阻斷油料供給。
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