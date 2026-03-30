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驚悚畫面！20歲男大生騎車遭貨車迎面撞飛 送醫不治

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影／驚悚畫面曝光！20歲男大生騎車遭貨車迎面撞飛 送醫不治

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄20歲黃姓男子今天下午近2時許，騎機車沿路竹區中山路往南行駛，行經該路段236號門牌前時穿越分隔島，遭對向閃避不及的貨車撞上，黃男被撞飛後重傷，送醫急救後不治，警方已通知家屬，並完成測繪釐清原因。

據了解，黃男為嘉南藥理大學大一學生，高雄人，平時在路竹區就近租屋居住。根據現場監視器畫面，黃男當時沿中山路南下，左轉穿越分隔島時遭對向貨車撞擊，因撞擊力道大，黃男機車支離破碎。

包含黃男在內，高雄今天發生3起重大事故，上午10時許，63歲符姓女騎士行經左營大路、海功路口時，被正要右轉彎的大貨車撞上，符女因「內輪差」被捲入輪下，遭輾過喪命。

事隔約2小時後，黃姓男子自雲林送貨到高雄，行經大寮區鳳林三路時突然自撞電線桿，車頭嚴重凹陷，黃受困駕駛座被救出，已無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。

黃男撞斷台電電桿後，釀成周遭共800戶停電，停電範圍包含大寮區鳳林三路19巷、37巷，仁忠路15巷、41巷，崇惠路18巷等共800戶，台電預計今晚8點前才能搶修完成恢復供電。

黃姓機車騎士於路竹區中山路被貨車撞飛身亡。讀者提供
黃姓機車騎士於路竹區中山路被貨車撞飛身亡。讀者提供

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