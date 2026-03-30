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影／烏岩角秘境登山客墜崖摔腿斷困礁岩 黑鷹直升機驚險吊掛

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳鎮秘境「烏岩角」今天發生墜崖意外，一名65歲女登山客在下切前往海灘途中，不慎從陡峭山壁摔落至崎嶇礁岩區，造成腿部開放性骨折、胸口疼痛，動彈不得。縣消防局與內政部空中勤務總隊接力展開「海空」搜救，歷經數小時艱難任務，下午由黑鷹直升機成功吊掛並送醫救治。

消防局今天上午9時34分接獲報案，指稱一名女性登山客從台9省道9.8公里處下切烏岩角時，意外翻落斷崖，立即派遣第四大隊、蘇澳及馬賽分隊救災人車及空拍機趕往，搜救人員抵達現場，檢視傷者意識清楚，但受傷部位為右腳膝蓋骨折，肢體多處擦挫傷且胸痛，完全無法走路。

事故地點地勢極為險峻，位於岸際礁岩且碎石易滑，現場指揮官原計畫聯繫海巡署調派船艇由海域接駁，但因現場礁石崎嶇不平且海勢洶湧，船艇難以靠近，搬運極其困難。為爭取黃金救援時間， 轉向消防署申請直升機執行空中吊掛。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊接獲指令，立即派遣黑鷹直升機於下午13 時27分起飛。機組人員抵達目標區後，面對陡峭山壁與不穩定的氣流進行高低空偵察與風險評估；特搜人員冒著強風吊掛出艙，降落至礁岩對傷患進行擔架固定，將人成功吊掛上機。直升機於14時21分降落羅東運動公園田徑場，由救護車後送至羅東博愛醫院治療。

消防局長徐松奕提醒，「烏岩角」雖為熱門秘境，但路徑極度陡峭且多碎石，民眾出發前應充分評估體能，建議在登山前下載「消防防災e點通119報案 APP」，若發生意外，可利用APP報案定位功能，以利搜救人員精準救援。

宜蘭「烏岩角」秘境驚傳墜崖意外，一名女登山客摔腿斷受困礁岩，出動黑鷹直升機冒著強風，驚險吊掛成功，把人送醫。圖／民眾提供
宜蘭「烏岩角」秘境驚傳墜崖意外，一名女登山客摔腿斷受困礁岩，出動黑鷹直升機冒著強風，驚險吊掛成功，把人送醫。圖／民眾提供

宜蘭「烏岩角」秘境驚傳墜崖意外，一名女登山客摔腿斷受困礁岩，出動黑鷹直升機冒著強風，驚險吊掛成功，把人送醫。圖／民眾提供
宜蘭「烏岩角」秘境驚傳墜崖意外，一名女登山客摔腿斷受困礁岩，出動黑鷹直升機冒著強風，驚險吊掛成功，把人送醫。圖／民眾提供

宜蘭「烏岩角」秘境驚傳墜崖意外，一名女登山客摔腿斷受困礁岩，出動黑鷹直升機冒著強風，驚險吊掛成功，把人送醫。圖／民眾提供
宜蘭「烏岩角」秘境驚傳墜崖意外，一名女登山客摔腿斷受困礁岩，出動黑鷹直升機冒著強風，驚險吊掛成功，把人送醫。圖／民眾提供

女登山客攀登宜蘭秘境「烏岩角」卻發生墜崖意外，膝部開放性骨折斷裂，躺在礁岩，動彈不得。圖／消防局提供
女登山客攀登宜蘭秘境「烏岩角」卻發生墜崖意外，膝部開放性骨折斷裂，躺在礁岩，動彈不得。圖／消防局提供

黑鷹直升機 登山

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