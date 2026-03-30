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高雄4小時3起重大車禍 自撞、遭輾、被撞飛..3人魂斷道路
高雄左營區今天上午10時許符姓女騎士被轉彎的貨車輾斃，中午12時許黃姓男子於大寮區鳳林路自撞電桿，送醫急救後不治；下午2時許，路竹區中山路又有黃姓機車騎士被大貨車撞上，黃男命喪路口，短短4小時高雄共發生3起重大車禍釀3死，肇事原因待釐清。
高雄今天共發生3起重大事故，63歲符姓女騎士行經左營大路、海功路口時，被正要右轉彎的大貨車撞上，符女因「內輪差」被捲入輪下，遭輾過喪命。
事隔約2小時後，大寮區鳳林三路又發生貨車自撞；黃姓男子自雲林送貨到高雄，行經事故路段時不明原因突然自撞電線桿，車頭嚴重凹陷，黃受困駕駛座被救出，已無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。
黃男撞斷台電電桿後，釀成周遭共800戶停電，停電範圍包含大寮區鳳林三路19巷、37巷，仁忠路15巷、41巷，崇惠路18巷等共800戶，台電預計今晚8點前才能搶修完成恢復供電。
今下午2時許，路竹區又發生死亡車禍，20歲黃姓機車騎士行經路竹區中山路南下路段時，自分隔島缺口橫越道路，正巧對向北上的林姓男子駕駛大貨車經過，黃男閃避不及遭撞飛，送醫搶救仍宣告不治。
高雄一天4小時發生3起重大車禍，共造成3人死亡，警方均已完成測繪，詳細肇事責任與原因待鑑定釐清。
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