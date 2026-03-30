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高雄小貨車自撞電線桿釀800餘戶停電 駕駛當場無呼吸心跳

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄即時報導

黃姓男子今午12時25分從雲林駕小貨車送貨到高雄，行經大寮區鳳林三路，不明原因突猛烈自撞電線桿，車頭當場凹陷，黃男受困駕駛座被救出，已無呼吸心跳，被送醫搶救；因電線桿被撞歪，導致當地800餘戶停電，台電指正搶修中，今晚8時才可全區復電。

林園警分局調查，45歲黃姓男子今天中午12時25分駕駛小貨車行經大寮區鳳林三路北往南行駛，不明原因自撞路邊電線桿，導致車頭凹陷、擋風玻璃成蜘蛛網狀，黃男當場卡在駕駛座動彈不得。

警消獲報趕抵現場，救護員見黃男受困駕駛座，使用破壞機具將黃救出，但黃已失去生命跡象，救護人員當場施以心肺復甦術，後緊急將黃送醫搶救。

據了解，黃男今天一大早從雲林駕小貨車送貨到高雄，是否因疲勞駕駛或其他因素，詳細肇因及肇責仍待警方調查釐清。

由於事故造成電線桿被撞歪，導致當地800餘戶住戶停電，台電表示，停電區域刻正搶修中，今晚8時才可全區復電。

黃姓男子今午從雲林駕小貨車送貨到高雄，在大寮區鳳林三路不明原因自撞電線桿，車頭當場凹陷，黃失去生命跡象被救出送醫搶救。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今午從雲林駕小貨車送貨到高雄，在大寮區鳳林三路不明原因自撞電線桿，車頭當場凹陷，黃失去生命跡象被救出送醫搶救。記者石秀華／翻攝

黃姓男子今午從雲林駕小貨車送貨到高雄，在大寮區鳳林三路不明原因自撞電線桿，車頭當場凹陷，黃失去生命跡象被救出送醫搶救。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今午從雲林駕小貨車送貨到高雄，在大寮區鳳林三路不明原因自撞電線桿，車頭當場凹陷，黃失去生命跡象被救出送醫搶救。記者石秀華／翻攝

黃姓男子今午從雲林駕小貨車送貨到高雄，在大寮區鳳林三路不明原因自撞電線桿，車頭當場凹陷，黃失去生命跡象被救出送醫搶救。圖／高市議員邱于軒服務處提供
黃姓男子今午從雲林駕小貨車送貨到高雄，在大寮區鳳林三路不明原因自撞電線桿，車頭當場凹陷，黃失去生命跡象被救出送醫搶救。圖／高市議員邱于軒服務處提供

黃姓男子今午從雲林駕小貨車送貨到高雄，在大寮區鳳林三路不明原因自撞電線桿，車頭當場凹陷，黃失去生命跡象被救出送醫搶救。圖／高市議員邱于軒服務處提供
黃姓男子今午從雲林駕小貨車送貨到高雄，在大寮區鳳林三路不明原因自撞電線桿，車頭當場凹陷，黃失去生命跡象被救出送醫搶救。圖／高市議員邱于軒服務處提供

黃姓男子今午從雲林駕小貨車送貨到高雄，在大寮區鳳林三路不明原因自撞電線桿，車頭當場凹陷，黃失去生命跡象被救出送醫搶救。圖／高市議員邱于軒服務處提供
黃姓男子今午從雲林駕小貨車送貨到高雄，在大寮區鳳林三路不明原因自撞電線桿，車頭當場凹陷，黃失去生命跡象被救出送醫搶救。圖／高市議員邱于軒服務處提供

擋風玻璃 自撞 雲林

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