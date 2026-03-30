新防彈衣被基層警質疑太硬 警政署：剛性材質提高防護力

警政署本月配發新式防彈衣，有基層員警反映材質過硬、尺寸不齊全、裝備掛載裝置不足等問題。警政署表示，使用剛性材料以提高防護能力，將實地協助員警調整貼合度，陸續配發不同尺寸防彈衣，並研議增購新式戰術背心以符合執勤需求。

警政署表示，新式防彈衣採美國國家司法研究院高規格國際標準規範「NIJ 0101.06防彈性能測試標準」，相較舊款，能抵擋威脅性更高及射速更快的子彈，防彈數據更佳，提升手臂活動範圍與拔槍流暢度，採胸部兩側下切設計版型，並新增裝備掛載裝置。

警政署指出，材質較硬是廠商為提高防護能力，使用具剛性及支撐性較高的防彈材料，適度依身型調整後，能提高貼合度，要求廠商下月起至各警察機關，調整已配發防彈衣，以適合員警身型，尚未配發防彈衣於完成調整再配發。

警政署說，這次採分批驗收，本月配發XL、L尺寸，目前M尺寸已通過實彈測試進入驗收作業，將於下月陸續配發各警察機關使用，屆時可滿足員警需求；對於裝備掛載裝置數量尚無法完全滿足員警需求，將再尋求解決方法，研議增購新式戰術背心，期待能更符合執勤需求。

另外，警政署說明新式防彈衣得標廠商是通國防護裝備公司，並非2021年以不實文件、材料履約的尚極實業公司，警政署前年7月對尚極提起刑事告訴、民事求償及刊登不良廠商，由台北地檢署、台北地方法院分別偵審中。

警政署表示，已針對防彈裝備採購案增訂更嚴謹驗收規範，以杜絕不肖廠商不法行為；應勤裝備事涉員警執勤安全，沒有妥協空間，採購向來採國際高規格標準，極為重視第一線同仁使用意見，裝備唯有兼顧安全、舒適、輕便、合身，才能真正發揮防護作用，將持續蒐集員警使用意見，做員警執勤最堅實後盾。

警政署本月配發新式防彈衣，有基層員警反映材質過硬；警政署表示，使用剛性材料以提高防護能力，將實地協助員警調整貼合度。圖／警政署提供

警政署本月配發新式防彈衣，有基層員警反映材質過硬；警政署表示，使用剛性材料以提高防護能力，將實地協助員警調整貼合度。圖／警政署提供