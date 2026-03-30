快訊

伊朗證實革命衛隊海軍司令傷重不治 誓言不徹底消滅敵軍不罷休

外媒爆伊朗金庫藏亞洲！開戰後石油收入翻倍 油輪通行荷莫茲內幕見光

聽新聞
0:00 / 0:00

愛車遭竊？楊梅翁記錯車位嚇壞報案 警細心搜索解烏龍

桃園電子報／ 桃園電子報

S 81911818 0
焦急之下認為愛車遭竊，趕到派出所請求警方協助。圖：讀者提供

日前一名70歲的曾姓老翁外出前往大成路處理私事，將車停放於楊梅區大模街與光復街口，事後準備開車回家卻忘記停在何處，焦急之下認為愛車遭竊，趕到楊梅警分局楊梅派出所請求警方協助，警方隨即調電眼協尋，並擴大於周邊道路逐一尋找，最終順利將幫老翁找回汽車。

S 81911820 0
老翁見愛車失而復得，對警方積極協助與熱心服務表達由衷感謝。圖：讀者提供

警方表示，警方受理報案後不敢大意，立即調閱周邊監視器畫面釐清車輛去向，經初步查證，並未發現該車有遭他人駕駛離開或異常移動情形，研判遭竊可能性較低。隨後由副所長王侶翔會同警員邱智祥、郭昶成依據老翁記憶中的停車位置，擴大於周邊道路逐一尋找。經警方耐心尋找下，最終於大模街與光復街尋獲該部汽車。經了解老翁當時前往大成路處理私事，便將車輛停在大模街與光復街口，等到準備開車返家時，卻一時糊塗以為愛車停放在辦事地點，遍尋不著才以為遭竊，沒想到車子其實就停在街道尾端完好無損。老翁見愛車失而復得，對警方積極協助與熱心服務表達由衷感謝。

楊梅分局表示，市場或人潮眾多之地區，車輛停放位置容易混淆，提醒民眾停車時可記錄周邊明顯地標，或利用手機拍照、定位功能輔助記憶，以免日後取車時發生類似情形，造成不必要的驚慌與誤會。

本文章來自《桃園電子報》。原文：愛車遭竊？楊梅翁記錯車位嚇壞報案 警細心搜索解烏龍

延伸閱讀

無標線惹禍？中壢2車深夜對撞 零件噴飛滿地

影／要價破400萬Lexus LM…台中待轉被七旬翁倒退嚕撞上 車主氣報案

中壢網咖煙霧瀰漫！男包廂內開毒趴遭檢舉 搜出近百克毒品

轉彎沒停 公車校園撞傷男大生

相關新聞

新防彈衣被基層警質疑太硬 警政署：剛性材質提高防護力

警政署本月配發新式防彈衣，有基層員警反映材質過硬、尺寸不齊全、裝備掛載裝置不足等問題。警政署表示，使用剛性材料以提高防護能力，將實地協助員警調整貼合度，陸續配發不同尺寸防彈衣，並研議增購新式戰術背心以符合執勤需求。

花蓮縣長參選人游淑貞開車右轉擦撞機車 騎士輕傷喊「意外見鄉長」

花蓮縣吉安鄉長、國民黨縣長參選人游淑貞今天上午開車，行經花蓮市自強路口要右轉和平路一段時，與後方直行機車發生碰撞，造成43歲游姓女騎士倒地受傷，所幸僅輕微擦挫傷，剛好她是鄉長的支持者，雙方隨後互相擁抱致意，游淑貞強調會關心並負起責任，詳細肇因仍待警方釐清。

高雄小貨車自撞電線桿釀800餘戶停電 駕駛當場無呼吸心跳

黃姓男子今午12時25分從雲林駕小貨車送貨到高雄，行經大寮區鳳林三路，不明原因突猛烈自撞電線桿，車頭當場凹陷，黃男受困駕駛座被救出，已無呼吸心跳，被送醫搶救；因電線桿被撞歪，導致當地800餘戶停電，台電指正搶修中，今晚8時才可全區復電。

影／台中大安海岸戲水民眾失蹤 海巡熱顯像建功夜間找到人

海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所昨晚接獲通報，台中市大安區鷺鷥林灘岸有民眾戲水後失聯，海巡署調派機動式熱顯系統，在夜間中迅速找到失聯民眾，他腳輕微擦傷，無生命危險。

高雄大貨車輾斃機車女騎士恐怖畫面曝 3月大車死亡車禍已第5起

林姓男子今天上午10時32分駕大貨車從高市左營大路直接右轉海功路，撞及騎機車直行的符姓女子，導致符女當場滾落輪下，整個人被輾過，當場臟器外露慘死輪下，林男經酒測無酒駕行為；這起死亡車禍已是高市3月第5起大車釀騎士死亡車禍。

女子駕車疑恍神失控逆向對撞3騎士倒地、1人不治

陳姓女子駕車上午行經台南市安定區西港大橋附近防汛道路時，突然失控逆向對撞3名閃避不及騎士倒地、1人當場沒了呼吸心跳送醫不治。另2人擦挫傷送醫，事發原因警方調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。