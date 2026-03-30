焦急之下認為愛車遭竊，趕到派出所請求警方協助。圖：讀者提供

日前一名70歲的曾姓老翁外出前往大成路處理私事，將車停放於楊梅區大模街與光復街口，事後準備開車回家卻忘記停在何處，焦急之下認為愛車遭竊，趕到楊梅警分局楊梅派出所請求警方協助，警方隨即調電眼協尋，並擴大於周邊道路逐一尋找，最終順利將幫老翁找回汽車。

老翁見愛車失而復得，對警方積極協助與熱心服務表達由衷感謝。圖：讀者提供

警方表示，警方受理報案後不敢大意，立即調閱周邊監視器畫面釐清車輛去向，經初步查證，並未發現該車有遭他人駕駛離開或異常移動情形，研判遭竊可能性較低。隨後由副所長王侶翔會同警員邱智祥、郭昶成依據老翁記憶中的停車位置，擴大於周邊道路逐一尋找。經警方耐心尋找下，最終於大模街與光復街尋獲該部汽車。經了解老翁當時前往大成路處理私事，便將車輛停在大模街與光復街口，等到準備開車返家時，卻一時糊塗以為愛車停放在辦事地點，遍尋不著才以為遭竊，沒想到車子其實就停在街道尾端完好無損。老翁見愛車失而復得，對警方積極協助與熱心服務表達由衷感謝。

楊梅分局表示，市場或人潮眾多之地區，車輛停放位置容易混淆，提醒民眾停車時可記錄周邊明顯地標，或利用手機拍照、定位功能輔助記憶，以免日後取車時發生類似情形，造成不必要的驚慌與誤會。

本文章來自《桃園電子報》。原文：愛車遭竊？楊梅翁記錯車位嚇壞報案 警細心搜索解烏龍