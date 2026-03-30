花蓮縣長參選人游淑貞開車右轉擦撞機車 騎士輕傷喊「意外見鄉長」

花蓮縣吉安鄉長、國民黨縣長參選人游淑貞今天上午開車，行經花蓮市自強路口要右轉和平路一段時，與後方直行機車發生碰撞，造成43歲游姓女騎士倒地受傷，所幸僅輕微擦挫傷，剛好她是鄉長的支持者，雙方隨後互相擁抱致意，游淑貞強調會關心並負起責任，詳細肇因仍待警方釐清。

警方指出，事故發生於上午9時許，游淑貞當時因行程駕車行經自強路，準備右轉進入和平路一段時，與後方直行機車發生碰撞，由於撞擊力道不小，騎士當場人車倒地，游淑貞隨即停車查看傷勢並協助處理。

員警到場後確認，受傷騎士僅有擦挫傷，無生命危險，隨後雙方前往派出所製作筆錄，兩人酒測結果均為零，駕照也正常，事故責任仍需進一步調查釐清。

據了解，受傷騎士為游淑貞鄰居，剛好是鄉長長期支持者，對方在確認無大礙後，還幽默表示「因為這場意外才有機會近距離見到鄉長」，游淑貞也與對方致意並表達關心。

游淑貞表示，將依規定處理後續事宜，對於影響對方行程深感抱歉，強調以鄉親安全與權益為優先，這起擦撞意外後續處理一切和諧、無其他問題，堅持鄉親為首，「無論如何都是關心並負責」。

花蓮縣吉安鄉長、國民黨縣長參選人游淑貞今天上午開車，行經花蓮市自強路口要右轉和平路一段時，與後方直行機車發生碰撞，造成43歲游姓女騎士倒地受傷，機車有刮痕。圖／民眾提供

花蓮縣吉安鄉長、國民黨縣長參選人游淑貞今天上午開車，行經花蓮市自強路口要右轉和平路一段時，與後方直行機車發生碰撞，造成女騎士倒地受傷。圖／民眾提供

花蓮吉安鄉長游淑貞今天發生車禍，表示一切和諧，將依規定處理後續事宜。本報資料照片