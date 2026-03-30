影／掌摑中職工讀生 房仲男臉書道歉未現身

台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場昨晚迎來啟用後首場中華職棒例行賽，賴清德總統親臨觀賽；不過場邊發生蔣姓男子掌摑蔡姓工讀生事件，引爆網友公憤，幸福家不動產今下午2時將舉行說明會，總經理李應吉率領副總經理及法務主任起身三度向工讀生鞠躬致歉。

蔣姓男子今天中午12時許先在臉書貼出個人道歉聲明如下，但本人並未出席下午2時的記者會：

「各位媒體朋友、社會大眾，大家好⋯.我是本次事件的當事人。對於昨天在亞太棒球場發生的事情，我必須說—這是我無法推卸的錯。因為一時情緒失控，做出了傷害他人的行為，對於被我傷害的中職工作人員，在這裡向您致上最深、最沉重的歉意。 我知道，任何言語，都無法彌補已經造成的傷害。不論是身體上的傷，還是心理上的驚嚇，這些後果，都必須由我一個人承擔。同時，我的行為，也讓社會感到不安，讓關心這件事的人失望，這一切，都是我個人的過錯。這件事情，是我個人的行為，與公司無關。 也請不要騷擾我無辜的家人，他們真的是無辜的！！公司長期以來對我的栽培與支持，我不但沒有珍惜，反而讓公司蒙受傷害與壓力。對公司、對所有同事，我內心充滿愧疚，我深深道歉。對於後續的責任，無論是法律責任，或任何該承擔的後果，我都不會逃避，也不會推諉。 我會誠實面對，一一承擔。我不敢奢求原諒，但仍懇請社會大眾，在我承擔責任、認真反省之後，能給我一個重新改過的機會。最後，再次向受害者、向公司、向社會大眾—致上最深的歉意。」

今天幸福家不動產在台南市北區的總管理處舉行記者說明會，總經理李應吉率領副總經理蔡孟諺、法務主任連昱程代表全體同仁，向受傷的中職工作人員與社會大眾致上12萬分的歉意，三度鞠躬道歉；李應吉表示，對於事件的發生表達深感遺憾，與深刻反省，相關醫療費用將會全數負責。

連昱程指出，蔣姓男子是2011年3月7日到公司報到任職，隔天有提出「警察刑事紀錄證明」，並沒有任何前科，且一路以來業績以及與同事互動都正常，從未有任何異常；蔣昨天的行為已嚴重違反公司規範及核心價值，公司已終止與其承攬契約關係，並列為永久不再錄用對象。

連昱程表示，已經與受害者家屬聯繫，表達願意負擔全額醫藥費，家屬表示先讓蔡姓工讀生好好休息，等他身體好一點再說，請他們先不要過去；家屬也表達，希望是由蔣親自道歉，他們會再聯絡，請蔣出面。

連昱程指出，蔣姓男子是湖美店的儲備經理，對於入職後個人行為衍生的相關刑案紀錄，公司未能即時掌握，顯示內部管理機制仍有精進空間，公司將全面檢討並強化人員審核及管理制度，除了請員工逐年提供「警察刑事紀錄證明」，也將定期搜尋判決書資料，以提升風險控管能力。

幸福家不動產總經理李應吉率領副總經理蔡孟諺、法務主任連昱程代表全體同仁，三度向受傷的中職工作人員與社會大眾致上12萬分的歉意。記者袁志豪／攝影

蔣姓男子今天中午12時許先在臉書貼出個人道歉聲明如下，但本人並未出席下午2時的記者會。圖／翻攝自臉書

幸福家不動產總經理李應吉率領副總經理蔡孟諺、法務主任連昱程代表全體同仁，三度向受傷的中職工作人員與社會大眾致上12萬分的歉意。記者袁志豪／攝影

幸福家不動產總經理李應吉率領副總經理蔡孟諺、法務主任連昱程代表全體同仁，三度向受傷的中職工作人員與社會大眾致上12萬分的歉意。記者袁志豪／攝影

幸福家不動產總經理李應吉率領副總經理蔡孟諺、法務主任連昱程代表全體同仁，三度向受傷的中職工作人員與社會大眾致上12萬分的歉意。記者袁志豪／翻攝