快訊

伊朗證實革命衛隊海軍司令傷重不治 誓言不徹底消滅敵軍不罷休

外媒爆伊朗金庫藏亞洲！開戰後石油收入翻倍 油輪通行荷莫茲內幕見光

聽新聞
0:00 / 0:00

美濃公墓大火延燒山林獲控制 陳其邁籲掃墓落實防火

中央社／ 高雄30日電

高雄美濃區公墓昨天山林火警，火勢延燒林班地，高雄消防局跨單位協力，於今天上午控制火勢。市長陳其邁呼籲，清明慎終追遠莫忘公共安全，民眾掃墓務必落實防火安全。

高雄市政府消防局說明，美濃區第四公墓29日發生雜草火警，現場雜草與竹林茂密，火勢迅速蔓延至林業及自然保育署轄管土地。

高雄消防局今天發布新聞稿表示，2天累計出動69車次、消防與義消人員201人次，以及無人機6架次勘查災情，並與林保署34人次協力救災；另外，空中勤務總隊昨天支援直升機投水10次，今天再投水21次。

高雄消防局指出，經現場救災人員日夜陸空部署搶救，火勢於今天上午9時5分許獲控制，燃燒面積約2公頃，無人員受傷，但已耗費大量行政資源與人力。

陳其邁表示，清明掃墓是台灣優良傳統，但因應環境永續與公共安全，呼籲民眾採取環保且安全方式，「紙錢要集中燃燒、不施放鞭炮，以免星火點燃山林」。

陳其邁提到，萬一引起火災甚至森林大火，不僅失去祭祖美意，更可能破壞環境生態並危害公共安全，「別讓慎終追遠美意變調」。

高雄市政府消防局長王志平表示，今年除傳統人力駐守外，特別強化空拍機巡邏監控，透過高空視野即時掌握墓區動態，確保火災能在初期階段即被發現並撲滅，將持續結合警義消、林保署等單位投入資源與人力，減少災害發生。

高雄消防局指出，亂燒雜草恐觸犯消防法、空氣污染防制法及森林法等，掃墓祭祖務必注意用火安全，離開前應確實熄滅火源，若發現山林田野有不明火光或濃煙，應立即通報。

林業及自然保育署屏東分署告訴中央社記者，此次火勢已延燒至國有林旗山事業區第41及第45林班地，屏東分署旗山站已動員約30人投入救火。

林保署屏東分署指出，分署人員於火場北側開闢約200公尺防火線並移除燃料，以阻隔火勢，另在南側及東側則同步進行直接滅火及殘火處理，全力控制火勢並防止擴大延燒；經無人機空拍研判，火勢主要燃燒區域為竹林。

高雄市美濃區第四公墓29日發生雜草火警，高雄市政府消防局2天累計出動消防與義消人員201人次搶救，在跨單位協力合作下，火勢於30日上午獲得控制，燃燒面積約2公頃。（高雄市政府消防局提供）中央社
高雄市美濃區第四公墓29日發生雜草火警，高雄市政府消防局2天累計出動消防與義消人員201人次搶救，在跨單位協力合作下，火勢於30日上午獲得控制，燃燒面積約2公頃。（高雄市政府消防局提供）中央社

陳其邁 林保署 掃墓

延伸閱讀

影／高雄美濃公墓火燒山17個小時未滅 空勤今早投水滅火畫面曝

伊朗飛彈攻擊以色列 中資旗下化工廠區起火無傷亡

影／高雄美濃公墓雜草起火釀月光山火燒2公頃 消防監控中

高雄美濃月光山隧道旁雜草燃燒 消防陸空滅火

相關新聞

新防彈衣被基層警質疑太硬 警政署：剛性材質提高防護力

警政署本月配發新式防彈衣，有基層員警反映材質過硬、尺寸不齊全、裝備掛載裝置不足等問題。警政署表示，使用剛性材料以提高防護能力，將實地協助員警調整貼合度，陸續配發不同尺寸防彈衣，並研議增購新式戰術背心以符合執勤需求。

花蓮縣長參選人游淑貞開車右轉擦撞機車 騎士輕傷喊「意外見鄉長」

花蓮縣吉安鄉長、國民黨縣長參選人游淑貞今天上午開車，行經花蓮市自強路口要右轉和平路一段時，與後方直行機車發生碰撞，造成43歲游姓女騎士倒地受傷，所幸僅輕微擦挫傷，剛好她是鄉長的支持者，雙方隨後互相擁抱致意，游淑貞強調會關心並負起責任，詳細肇因仍待警方釐清。

高雄小貨車自撞電線桿釀800餘戶停電 駕駛當場無呼吸心跳

黃姓男子今午12時25分從雲林駕小貨車送貨到高雄，行經大寮區鳳林三路，不明原因突猛烈自撞電線桿，車頭當場凹陷，黃男受困駕駛座被救出，已無呼吸心跳，被送醫搶救；因電線桿被撞歪，導致當地800餘戶停電，台電指正搶修中，今晚8時才可全區復電。

影／台中大安海岸戲水民眾失蹤 海巡熱顯像建功夜間找到人

海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所昨晚接獲通報，台中市大安區鷺鷥林灘岸有民眾戲水後失聯，海巡署調派機動式熱顯系統，在夜間中迅速找到失聯民眾，他腳輕微擦傷，無生命危險。

高雄大貨車輾斃機車女騎士恐怖畫面曝 3月大車死亡車禍已第5起

林姓男子今天上午10時32分駕大貨車從高市左營大路直接右轉海功路，撞及騎機車直行的符姓女子，導致符女當場滾落輪下，整個人被輾過，當場臟器外露慘死輪下，林男經酒測無酒駕行為；這起死亡車禍已是高市3月第5起大車釀騎士死亡車禍。

女子駕車疑恍神失控逆向對撞3騎士倒地、1人不治

陳姓女子駕車上午行經台南市安定區西港大橋附近防汛道路時，突然失控逆向對撞3名閃避不及騎士倒地、1人當場沒了呼吸心跳送醫不治。另2人擦挫傷送醫，事發原因警方調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。