美濃公墓大火延燒山林獲控制 陳其邁籲掃墓落實防火

高雄美濃區公墓昨天山林火警，火勢延燒林班地，高雄消防局跨單位協力，於今天上午控制火勢。市長陳其邁呼籲，清明慎終追遠莫忘公共安全，民眾掃墓務必落實防火安全。

高雄市政府消防局說明，美濃區第四公墓29日發生雜草火警，現場雜草與竹林茂密，火勢迅速蔓延至林業及自然保育署轄管土地。

高雄消防局今天發布新聞稿表示，2天累計出動69車次、消防與義消人員201人次，以及無人機6架次勘查災情，並與林保署34人次協力救災；另外，空中勤務總隊昨天支援直升機投水10次，今天再投水21次。

高雄消防局指出，經現場救災人員日夜陸空部署搶救，火勢於今天上午9時5分許獲控制，燃燒面積約2公頃，無人員受傷，但已耗費大量行政資源與人力。

陳其邁表示，清明掃墓是台灣優良傳統，但因應環境永續與公共安全，呼籲民眾採取環保且安全方式，「紙錢要集中燃燒、不施放鞭炮，以免星火點燃山林」。

陳其邁提到，萬一引起火災甚至森林大火，不僅失去祭祖美意，更可能破壞環境生態並危害公共安全，「別讓慎終追遠美意變調」。

高雄市政府消防局長王志平表示，今年除傳統人力駐守外，特別強化空拍機巡邏監控，透過高空視野即時掌握墓區動態，確保火災能在初期階段即被發現並撲滅，將持續結合警義消、林保署等單位投入資源與人力，減少災害發生。

高雄消防局指出，亂燒雜草恐觸犯消防法、空氣污染防制法及森林法等，掃墓祭祖務必注意用火安全，離開前應確實熄滅火源，若發現山林田野有不明火光或濃煙，應立即通報。

林業及自然保育署屏東分署告訴中央社記者，此次火勢已延燒至國有林旗山事業區第41及第45林班地，屏東分署旗山站已動員約30人投入救火。