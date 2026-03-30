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影／台中大安海岸戲水民眾失蹤 海巡熱顯像建功夜間找到人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所昨晚接獲通報，台中市大安區鷺鷥林灘岸有民眾戲水後失聯，海巡署調派機動式熱顯系統，在夜間中迅速找到失聯民眾，他腳輕微擦傷，無生命危險。

海巡署昨晚獲報時天色已昏暗，海巡人員立即趕赴現場部署岸際搜救能量，並調派「機動式熱顯像系統」投入搜索，同時通報台中市政府消防局第五大隊及內政部空勤總隊，啟動立體搜救。

昨晚8時54分透過熱顯像系統成功鎖定疑似熱源，第一時間精準派遣搜救人員前往，迅速尋獲失聯民眾，經檢傷該民眾僅右腳輕微擦傷，無生命危險，男子對搜救單位表達感謝。

第三岸巡隊表示，此案在夜間運用科技裝備成為第一線搜救成功關鍵，透過熱顯像系統突破夜間與地形限制，更有效提升搜索效率與精準度。

海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所昨晚接獲通報，台中大安區鷺鷥林灘岸有民眾戲水後失聯，海巡人員尋獲。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所昨晚接獲通報，台中大安區鷺鷥林灘岸有民眾戲水後失聯，海巡人員尋獲。圖／海巡署提供

海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所昨晚接獲通報，台中大安區鷺鷥林灘岸有民眾戲水後失聯，海巡人員尋獲。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所昨晚接獲通報，台中大安區鷺鷥林灘岸有民眾戲水後失聯，海巡人員尋獲。圖／海巡署提供

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