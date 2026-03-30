影／台中大安海岸戲水民眾失蹤 海巡熱顯像建功夜間找到人

林姓男子今天上午10時32分駕大貨車從高市左營大路直接右轉海功路，撞及騎機車直行的符姓女子，導致符女當場滾落輪下，整個人被輾過，當場臟器外露慘死輪下，林男經酒測無酒駕行為；這起死亡車禍已是高市3月第5起大車釀騎士死亡車禍。

2026-03-30 12:06