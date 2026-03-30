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酒後翻臉！中壢KTV前2男凌晨爆口角 街頭上演全武行

桃園電子報／ 桃園電子報

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兩人黃湯下肚後爆發口角，隨後在街頭上演全武行。圖：截自黑色豪門企業

桃園市中壢區新生路昨(29)日有兩名原本就熟識的25歲洪姓男子與56歲林姓男子，凌晨4時黃湯下肚後爆發口角，隨後在街頭上演全武行，兩人皆有輕微擦挫傷，雙方事後堅持互告傷害，全案依法偵辦。

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警方通知到案後，雙方相互提出傷害告訴。圖：截自黑色豪門企業

中壢派出所說明，於昨日凌晨接獲報案，於中壢區新生路有民眾糾紛，立即派員到場。經了解，25歲洪男與56歲林男相互認識，酒後口角進而衝突，雙方均有輕微擦挫傷。經警方通知到案後，雙方相互提出傷害告訴，全案警詢後依法偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿以暴力方式解決問題，以免觸法得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：酒後翻臉！中壢KTV前2男凌晨爆口角 街頭上演全武行

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